Goldman Sachs: Έως τα 120 δολάρια το πετρέλαιο εάν αυξηθούν οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή

Επιπλέον, η τράπεζα διατηρεί χαμηλότερο στόχο για το πετρέλαιο στα 80 δολάρια σε περίπτωση που οι εξαγωγές από την περιοχή ομαλοποιηθούν.

Έως και τα 120 δολάρια ανά βαρέλι ενδέχεται να φτάσουν οι τιμές του πετρελαίου εάν οι ενταθούν οι επιθέσεις στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τη Goldman Sachs, η οποία συνέστησε στοιχήματα για το φυσικό αέριο και το ντίζελ ως τρόπο για επίτευξη κερδών.

«Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών υποδηλώνουν ότι οι κίνδυνος διεύρυνσης και εντατικοποίησης των διαταραχών στις θαλάσσιες μεταφορές είναι σημαντική», ανέφερε ο Daan ​Struyven συνεπικεφαλής της παγκόσμιας έρευνας για τα επενδυτικά προϊόντα, σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

Επιπλέον, η τράπεζα διατηρεί χαμηλότερο στόχο για το πετρέλαιο στα 80 δολάρια σε περίπτωση που οι εξαγωγές από την περιοχή ομαλοποιηθούν, τόνισε ο Struyven.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, καθώς ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο για τα Στενά του Ορμούζ. Τις τελευταίες ημέρες, η Ουάσινγκτον επιτέθηκε σε ιρανικά δεξαμενόπλοια, ενώ η Τεχεράνη κήρυξε μια νέα απαγορευμένη ζώνη κοντά στη θαλάσσια δίοδο. Οι αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις συνεχίζουν επίσης να αποκλείουν τα λιμάνια της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ενώ συνοδεύουν τα πλοία άλλων παραγωγών έξω.

Η αντιπαράθεση μετά από περισσότερους από έξι μήνες πολέμου έχει ενισχύσει τις τιμές ενέργειας ευρέως, με τα κέρδη στο φυσικό αέριο και τα προϊόντα πετρελαίου να ξεπερνούν το αργό. Επίσης, η τιμή του βιομηχανικού ντίζελ έχει υπερδιπλασιαστεί φέτος.

«Ενώ βλέπουμε σημαντική άνοδο στις τιμές του αργού πετρελαίου, συνιστούμε στους επενδυτές να αντισταθμίσουν τους γεωπολιτικούς κινδύνους αποκτώντας long θέσεις σε παγκόσμια προϊόντα φυσικού αερίου και διυλισμένου πετρελαίου» τονίζει ο Struyven.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Κίνα αναμένεται να συνεχίσει να ενεργεί ως «σταθεροποιητική δύναμη» στην αγορά αργού, περιορίζοντας τις εισαγωγές ως απάντηση στις αυξημένες τιμές.