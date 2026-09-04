Η Ιαπωνία ανοίγει την αμυντική της βιομηχανία στις διεθνείς αγορές

Για δεκαετίες, η ιαπωνική αμυντική βιομηχανία ήταν ένας ανεπτυγμένος, αλλά σχεδόν κλειστός κλάδος. Στόχος του Τόκιο είναι πλέον η δημιουργία νέων συνεργασιών και η μετατροπή της χώρας σε έναν σημαντικό βιομηχανικό και στρατηγικό εταίρο.

Για πολλές δεκαετίες, η ιαπωνική αμυντική βιομηχανία ήταν ένας εξαιρετικά ανεπτυγμένος, αλλά σχεδόν κλειστός κλάδος. Οι ιαπωνικές επιχειρήσεις κατασκεύαζαν προηγμένα συστήματα για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, χωρίς όμως να έχουν ουσιαστική πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

Πλέον, η Ιαπωνία επιχειρεί πλέον να μετατρέψει την αμυντική της βιομηχανία σε έναν πλήρως διεθνοποιημένο κλάδο. Όπως σημειώνει σε ανάλυσή του το Γαλλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ifri), στροφή αυτή συνδέεται με την ασφάλεια της χώρας, αλλά και με την οικονομική ανάπτυξη, την τεχνολογική καινοτομία και τη δημιουργία ισχυρότερων δεσμών με την Ευρώπη και τις χώρες του Ινδο-Ειρηνικού.

Το μεγάλο ορόσημο ήρθε τον Απρίλιο του 2026, όταν η κυβέρνηση κατάργησε τον περιορισμό που επέτρεπε εξαγωγές μόνο σε πέντε κατηγορίες μη επιθετικού εξοπλισμού (διάσωση, μεταφορές, έγκαιρη προειδοποίηση, επιτήρηση και ναρκαλιεία). Πλέον, η Ιαπωνία μπορεί να εξάγει και οπλικά συστήματα, όπως μαχητικά αεροσκάφη, πυραύλους και πολεμικά πλοία, προς τις 18 χώρες με τις οποίες έχει υπογράψει συμφωνίες μεταφοράς αμυντικού εξοπλισμού και τεχνολογίας, καθώς και προς το ΝΑΤΟ.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή αλλαγή για μια χώρα που, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε υιοθετήσει μία από τις αυστηρότερες πολιτικές περιορισμού των εξαγωγών όπλων. Οι «Τρεις Αρχές» του 1967 εξελίχθηκαν το 1976 σε σχεδόν καθολική απαγόρευση. Η πρώτη μεγάλη χαλάρωση ήρθε το 2014, επί Σίνζο Άμπε, ενώ οι επόμενες κυβερνήσεις διεύρυναν σταδιακά το πλαίσιο.

Οικονομίες κλίμακας

Η αλλαγή αυτή αποτελεί ταυτόχρονα απάντηση σε ένα βιομηχανικό πρόβλημα. Η εσωστρέφεια προστάτευσε για χρόνια τις ιαπωνικές εταιρείες από τον διεθνή ανταγωνισμό, αλλά ταυτόχρονα τις στέρησε από τις οικονομίες κλίμακας που προσφέρουν οι εξαγωγές. Η περιορισμένη εγχώρια αγορά και η εκτόξευση του κόστους ανάπτυξης των σύγχρονων οπλικών συστημάτων κατέστησαν αρκετά προγράμματα υπερβολικά ακριβά. Το μαχητικό Mitsubishi F-2, για παράδειγμα, εκτιμάται ότι κόστισε ανά μονάδα σχεδόν τρεις φορές περισσότερο από ένα συγκρίσιμο F-16.

Πάντως η Ιαπωνία έχει «χτίσει» μια ισχυρή βιομηχανική βάση. Μεγάλοι όμιλοι, όπως η Mitsubishi Heavy Industries, η Kawasaki Heavy Industries, η Mitsubishi Electric, η NEC και η IHI, υποστηρίζονται από ένα ευρύ δίκτυο μικρότερων εξειδικευμένων επιχειρήσεων. Περίπου το 75% των αμυντικών συμβάσεων συγκεντρώνεται στις μεγάλες βιομηχανίες, με τη Mitsubishi Heavy Industries να αντιπροσωπεύει μόνη της περίπου το 25%.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η παρουσία της Ιαπωνίας στη ναυπηγική βιομηχανία, στα ναυτικά πυραυλικά συστήματα, στα ηλεκτρονικά και στις τεχνολογίες διττής χρήσης. Η πρώτη μεγάλη διεθνής επιτυχία της νέας στρατηγικής ήρθε από την Αυστραλία, η οποία αποφάσισε να προμηθευτεί 11 φρεγάτες κλάσης Mogami. Η σύμβαση για τις πρώτες τρεις υπογράφηκε τον Απρίλιο του 2026. Τα τρία πρώτα πλοία θα κατασκευαστούν στην Ιαπωνία και τα υπόλοιπα οκτώ στην Αυστραλία, συνδυάζοντας τις εξαγωγές με μεταφορά τεχνογνωσίας και τοπική παραγωγή.

Νέες επενδύσεις και εξωτερική πολιτική

Η ιαπωνική κυβέρνηση έχει εντάξει την άμυνα, μαζί με τους ημιαγωγούς, την τεχνητή νοημοσύνη, το Διάστημα, την αεροναυπηγική και τη ναυπηγική, στους 17 στρατηγικούς κλάδους ανάπτυξης που θα υποστηριχθούν με αυξημένες δημόσιες επενδύσεις.

Χαρακτηριστικό είναι το ιαπωνικό σχέδιο για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σήμερα περίπου το 90% της ιαπωνικής αγοράς drones καλύπτεται από κινεζικές εισαγωγές. Το Τόκιο θέλει να αυξήσει την εγχώρια παραγωγή από μόλις 1.000 drones το 2025 σε 80.000 τον χρόνο έως το 2030. Παράλληλα, οι συνεργασίες με εταιρείες από την Ουκρανία, τις ΗΠΑ, τη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν μπορούν να βοηθήσουν την Ιαπωνία να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο ανάπτυξης και παραγωγής μη επανδρωμένων συστημάτων.

Οι εξαγωγές χρησιμοποιούνται και ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Μέσω του προγράμματος Official Security Assistance, η Ιαπωνία παρέχει εξοπλισμό σε φιλικές χώρες, κυρίως στη Νοτιοανατολική Ασία. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος αυξήθηκε από περίπου 10 εκατ. ευρώ σε σχεδόν 98 εκατ. ευρώ και καλύπτει πλέον περίπου δέκα χώρες. Περιλαμβάνει περιπολικά πλοία, παράκτια ραντάρ, συστήματα επικοινωνιών και εξοπλισμό έρευνας και διάσωσης.

Η στενότερη σχέση με τις Φιλιππίνες είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Μανίλα έχει ήδη παραλάβει ιαπωνικά συστήματα παράκτιας επιτήρησης, ενώ συζητούνται η μεταβίβαση πέντε πολεμικών πλοίων κλάσης Abukuma, αεροσκαφών θαλάσσιας περιπολίας και αντιπλοϊκών πυραύλων. Με αυτόν τον τρόπο, η Ιαπωνία ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητες των εταίρων της και ταυτόχρονα δημιουργεί μακροχρόνιες σχέσεις που περιλαμβάνουν εκπαίδευση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η συνεργασία με την Ευρώπη. Το σημαντικότερο πρόγραμμα είναι το Global Combat Air Programme, στο οποίο η Ιαπωνία συμμετέχει μαζί με τη Βρετανία και την Ιταλία για την ανάπτυξη ενός μαχητικού αεροσκάφους νέας γενιάς με προηγμένους αισθητήρες, τεχνητή νοημοσύνη και δικτυωμένες δυνατότητες μάχης. Το αεροσκάφος αναμένεται να τεθεί σε υπηρεσία γύρω στο 2035.

Η Ιαπωνία εξετάζει επίσης τη συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Eurodrone, ενώ συνεργασίες αναπτύσσονται με εταιρείες όπως η Patria, η Rheinmetall, η Thales και η Airbus. Παράλληλα, η ενίσχυση των δεσμών με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ ανοίγει τον δρόμο για κοινή έρευνα, πρόσβαση ιαπωνικών νεοφυών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκά δίκτυα και μεγαλύτερη σύγκλιση των τεχνικών προτύπων.

Οι προκλήσεις

Τα βασικά εμπόδια για την Ιαπωνία είναι ότι η παραγωγική δυναμικότητα του κλάδου πλησιάζει τα όριά της, η χώρα αντιμετωπίζει ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού και οι ιαπωνικές εταιρείες δεν διαθέτουν ακόμη μεγάλη εμπειρία στις διεθνείς πωλήσεις και στην υποστήριξη πελατών στο εξωτερικό. Υπάρχει επίσης εξάρτηση από αμερικανικές τεχνολογίες και από κινεζικές πρώτες ύλες.

Ωστόσο, οι δημόσιες παραγγελίες προς την ιαπωνική αμυντική βιομηχανία τριπλασιάστηκαν μεταξύ 2021 και 2024, η κερδοφορία του κλάδου βελτιώνεται και το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών αυξάνεται. Η έκθεση DSEI Japan του 2025 συγκέντρωσε περισσότερες από 470 εταιρείες από περίπου 30 χώρες, δείχνοντας πόσο γρήγορα μεγαλώνει η διεθνής προβολή του κλάδου.

Η Ιαπωνία πάντως επιδιώκει πια, συνειδητά, να γίνει απαραίτητος κρίκος στις διεθνείς αλυσίδες τεχνολογίας και παραγωγής, να μοιραστεί το κόστος της καινοτομίας με αξιόπιστους εταίρους και να αποκτήσει μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία. Αν διατηρηθεί η σημερινή δυναμική, η αμυντική βιομηχανία μπορεί κάλλιστα να εξελιχθεί σε έναν ακόμη τομέα στον οποίο η ιαπωνική τεχνογνωσία θα αποκτήσει ισχυρό παγκόσμιο αποτύπωμα.