Πόσα χρήματα παίρνει ο Τεντόγλου για τη δεύτερη θέση στο Diamond League

Στην πορεία του μέχρι τώρα, ο Έλληνας «φτερωτός θεός» έχει διασφαλίσει ήδη 74.050 με ακόμη 10.300 ευρώ στον τελικό του Diamond League.

Με άλμα στα 8,40μ στην τέταρτη προσπάθειά του στον τελικό, ο Μίλτος Τεντόγλου βρέθηκε στη δεύτερη θέση του Diamond League, καθώς την τελευταία στιγμή η... «πρωτιά» του ανετράπη από τον Τζαμαϊκανό Γκέιλ, που «πέταξε» στα 8,46μ.

Ο Γρεβενιώτης Ολυμπιονίκης στην πρώτη του προσπάθεια κατέκτησε τα 8,07μ, ενώ μετά ανέβασε ρυθμό και έφτασε στα 8,12μ παρά τον κόντρα άνεμο, ενώ στην τρίτη του προσπάθεια άγγιξε τα 8,31μ. Η πέμπτη του προσπάθεια δεν έγινε, ενώ η έκτη του απόπειρα βγήκε άκυρη.

Με τη σημερινή του επίδοση και το «ασημένιο» στο μήκος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το Diamond, ο 28χρονος άλτης «κλείδωσε» 12.000 δολάρια (10.300 ευρώ), καθώς το αγώνισμά του ανήκει στα Diamond Disciplines και όχι στα Diamond+.

Στην πορεία του μέχρι τώρα, ο Έλληνας «φτερωτός θεός» έχει διασφαλίσει ήδη 86.000 δολάρια ή 74.050 ευρώ (20.000 δολάρια με το χρυσό στην Ξιάμεν, 6.000 δολάρια για το ασημένιο στη Ρώμη και 60.000 δολάρια συνολικά για τις πρωτιές σε Μονακό, Λωζάνη και Ζυρίχη). Συνολικά, δηλαδή το ταμείο του είναι 84.350 ευρώ.

Στον τελικό των αγωνισμάτων της κατηγορίας Diamond Disciplines, το χρυσό δίνει 30.000 δολάρια, το ασημένιο 12.000 δολάρια, το χάλκινο 7.000 δολάρια, η 4η θέση 4.000 δολάρια, η 5η θέση 2.500 δολάρια, η 6η θέση 2.000 δολάρια, η 7η θέση 1.500 δολάρια και η 8η θέση 1.000 δολάρια.

Στον τελικό για τα αγωνίσματα του Diamond+, ο πρώτος αμείβεται με 60.000 δολάρια, ο δεύτερος με 20.000 δολάρια, ο τρίτος 9.000 δολάρια, ο 4ος με 4.000 δολάρια, ο 5ος με 2.500 δολάρια, ο 6ος με 2.000 δολάρια, ο 7ος με 1.500 δολάρια και ο 8ος με 1.000 δολάρια.