Δέκα προτάσεις του ΟΕΕ για την οικονομία εν όψει ΔΕΘ

Δέσμη δέκα προτάσεων για την τόνωση της οικονομίας και, κυρίως, την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών κατέθεσε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Δέσμη δέκα προτάσεων για την τόνωση της οικονομίας και, κυρίως, την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών κατέθεσε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και των εξαγγελιών του πρωθυπουργού.

Όπως επισημαίνει το ΟΕΕ, η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ικανότητα προσαρμογής σε ένα διεθνές περιβάλλον διαδοχικών και αλληλένδετων διαταραχών. Ωστόσο, σε μία οικονομία όπου τα σημάδια της μνημονιακής περιόδου δεν έχουν εξαλειφθεί πλήρως, νέες παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της ανακούφισης πολιτών και επιχειρήσεων κρίνονται αναγκαίες, με διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Οι 10 προτάσεις του ΟΕΕ συνοπτικά είναι οι εξής:

Ενιαίο σύστημα φορολογίας εισοδήματος με φορολόγηση του καθαρού εισοδήματος (Έσοδα - Έξοδα).Καθιέρωση ενιαίου συστήματος για μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις, με έκπτωση όλων των δαπανών που πραγματοποιούνται με πλαστικό χρήμα και μετρητά. Η εφαρμογή του θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της φοροδιαφυγής και του κενού ΦΠΑ, αποτελώντας το απόλυτο κίνητρο για αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων.

Σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες και ΜμΕ έως το 2029, με στόχο την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης. Η μείωση θα μπορούσε να συνδεθεί με επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη, με τουλάχιστον το 50% του κεφαλαίου που απελευθερώνεται να κατευθύνεται σε Ε&Α.

Περαιτέρω διόρθωση του τεκμαρτού εισοδήματος. Αποσύνδεση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος από τον κατώτατο μισθό, συνεκτίμηση του κύκλου εργασιών και της συνέπειας του φορολογούμενου, καθώς και πλήρης κατάργηση του κριτηρίου του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας, το οποίο «τιμωρεί» τις επιχειρήσεις που επενδύουν στο προσωπικό τους.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα κατά περίπου 1% ετησίως την περίοδο 2027-2029, με στόχο το 19% επί του μικτού μισθού και επιπλέον επιβράβευση 1% για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν μακροχρόνια ανέργους ή γυναίκες άνω των 55 ετών.

Επαναφορά της ρύθμισης των 120 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ, με αυστηρά κριτήρια που θα αποκλείουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, υποχρέωση εμπρόθεσμης εξόφλησης των νέων υποχρεώσεων και κίνητρα μείωσης προσαυξήσεων για τους συνεπείς.

Χρηματοδοτικά εργαλεία για τις ΜμΕ. Δημιουργία συμβουλευτικών κέντρων ανά περιφέρεια για την ενημέρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με τα διαθέσιμα εργαλεία (ΕΣΠΑ, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, μικροπιστώσεις). Παράλληλα, οι τράπεζες, με εξυγιασμένους ισολογισμούς και ιστορικά υψηλή κερδοφορία, οφείλουν να επιστρέψουν στον βασικό τους ρόλο: τη χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Ενίσχυση των επιχειρήσεων έναντι του ενεργειακού κόστους, με μερική επιδότηση των ΜμΕ σε περιόδους κρίσεων, όταν το ενεργειακό κόστος υπερβαίνει το 50% της προηγούμενης χρονιάς χωρίς ανάλογη αύξηση του κύκλου εργασιών.

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα, ενός άδικου, πάγιου κεφαλικού φόρου, με μείωση 50% το 2027 και πλήρη κατάργηση το 2028.

Στεγαστική πολιτική. Δημιουργία νέου προγράμματος «Σπίτι μου 3», εκσυγχρονισμένου ώστε να αποτρέπεται η υπερκοστολόγηση παλαιών κατοικιών και να καθίσταται εφικτή η αγορά νεόδμητων ακινήτων από νέους γονείς, με φορολογικά οφέλη για τον κατασκευαστή. Επιπλέον, στοχευμένα κίνητρα για την ανάπτυξη κοινωνικών κατοικιών και ενισχυμένα κίνητρα μετεγκατάστασης στην περιφέρεια.

Σχέδιο δημογραφικής αναστροφής. Το δημογραφικό αποτελεί βραδυφλεγή «βόμβα» στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας και απαιτεί ρηξικέλευθες παρεμβάσεις: στέγη για νέες οικογένειες με επιδότηση ενοικίου και χαμηλότοκα δάνεια, νέες δημόσιες δομές, ευέλικτη εργασία για γονείς με κίνητρα για τις επιχειρήσεις, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και δημιουργία δημογραφικού ταμείου.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας: «Η ανθεκτικότητα που έχει αποκτήσει η ελληνική οικονομία, μέσω της συνετής πολιτικής των προηγούμενων ετών, αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη. Η δημοσιονομική πειθαρχία πρέπει να διατηρηθεί, όμως οι προτεινόμενες παρεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες για την ανακούφιση των πολιτών και την τόνωση της επιχειρηματικότητας».