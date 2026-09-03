Έξι μέλη του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού σκοτώθηκαν σε αμερικανικές επιθέσεις

Έξι μέλη του ιρανικού του Πολεμικού Ναυτικού σκοτώθηκαν σε πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ.

Έξι μέλη του ιρανικού του Πολεμικού Ναυτικού σκοτώθηκαν σε πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, εν μέσω της αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

«Κατά τη διάρκεια των εγκληματικών επιθέσεων που πραγματοποίησε ο τρομοκρατικός στρατός των ΗΠΑ την 1η Σεπτεμβρίου σε μέρη της χώρας, έξι μέλη του Πολεμικό Ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έγιναν μάρτυρες», τόνισε το Tasnim, χωρίς να αναφέρει την τοποθεσία όπου σκοτώθηκαν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται εκδίκηση για αμερικανική επίθεση σε γαμήλια τελετή

Ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ορκίστηκε σήμερα εκδίκηση για τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε γαμήλια τελετή από αμερικανικό βομβαρδισμό στο νότιο τμήμα του Ιράν.

«Το αγνό αίμα αυτών των μαρτύρων (...) δεν θα μείνει ατιμώρητο και σίγουρα θα εκδικηθούμε για αυτό», δήλωσε ο Άχμαντ Βαχίντι σε δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε «έγκλημα πολέμου» αυτό το αμερικανικό πλήγμα σε γάμο προχθές Τρίτη.

Ο αμερικανικός στρατός δεν αντέδρασε στην καταγγελία πως βομβάρδισε γαμήλια τελετή, λέγοντας ότι «δεν βάζει ποτέ στο στόχαστρο αμάχους, αντίθετα με τους Φρουρούς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ