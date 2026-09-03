ΕΣΕΕ: Πλήρως κοστολογημένο και τεκμηριωμένο σχέδιο δράσης έως το 2030 για ισχυρές και βιώσιμες ΜμΕ

Καφούνης σε Πιερρακάκη: «Οι προτάσεις μας συνιστούν μια συνεκτική πρόταση οικονομικής πολιτικής για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα»

Ένα ολοκληρωμένο, πλήρως κοστολογημένο και τεκμηριωμένο σχέδιο δράσης για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του ελληνικού εμπορίου, με ορίζοντα το 2030, παρουσίασε η ΕΣΕΕ στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο του θεσμικού διαλόγου ενόψει των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ.

Η αντιπροσωπεία της ΕΣΕΕ, με επικεφαλής τον Πρόεδρό της κ. Σταύρο Καφούνη και τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα κ. Δώρου Καπράλου και των Αντιπροέδρων κας Φανής Μπλιούμη, κ. Βασίλη Παγώνη και κ. Χαράλαμπου Παπαδόπουλου, κατέθεσε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο παρεμβάσεων που δεν περιορίζεται στην κοστολόγησή τους, αλλά προσδιορίζει και τις πηγές εξεύρεσης των αναγκαίων πόρων, καθώς και το θετικό αναπτυξιακό αποτύπωμα από την πλήρη εφαρμογή του Υπομνήματος.

Το σχέδιο της ΕΣΕΕ αναπτύσσεται σε τρεις στρατηγικούς άξονες:

• Μείωση της γραφειοκρατίας και ουσιαστική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

• Μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων και διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Πρόκειται για ένα τρίπτυχο συγκεκριμένων, τεκμηριωμένων και κοστολογημένων παρεμβάσεων, που αποσκοπούν αφενός στην αντιμετώπιση των πιέσεων που δέχονται σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αφετέρου στη δημιουργία των προϋποθέσεων για βιώσιμη ανάπτυξη.