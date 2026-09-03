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ΗΠΑ: Διευρύνθηκε στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2025 το εμπορικό έλλειμμα

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ΗΠΑ: Διευρύνθηκε στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2025 το εμπορικό έλλειμμα
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Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ διευρύνθηκε απότομα τον Ιούλιο, στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2025, λόγω της αύξησης εισαγωγών υπολογιστών και τεχνολογικού εξοπλισμού.

Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ διευρύνθηκε απότομα τον Ιούλιο, στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2025, λόγω της αύξησης εισαγωγών υπολογιστών και τεχνολογικού εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 24,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στα 88,6 δισ. δολ., σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου την Πέμπτη. Η μέση εκτίμηση σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων έκανε λόγο για έλλειμμα 90,2 δισ. δολ.. Η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε κατά 2,8% και οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 2,1%.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών σημείωσαν αύξηση 11,4%, η μεγαλύτερη από το 1993, μία κατηγορία που περιλαμβάνει υπολογιστές και αξεσουάρ, ημιαγωγούς και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, ωστόσο, εξαιρεί τα αυτοκίνητα.

Ο ταχύς ρυθμός εισαγωγών τεχνολογίας αντανακλά την επενδυτική κούρσα στην τεχνητή νοημοσύνη, βασικό μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης των ΗΠΑ.

Ταυτόχρονα, το εμπορικό έλλειμμα παρουσίασε διακυμάνσεις τους τελευταίους μήνες, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν βοήθησε στην ενίσχυση της παγκόσμιας ζήτησης για αμερικανικά πετρελαϊκά προϊόντα, ενώ οι αμερικανικές εταιρείες προσπαθούν να μετριάσουν τις διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Ενώ πολλοί δασμοί καταργήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο νωρίτερα φέτος, η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποιεί άλλες αρχές για να επιβάλει δασμούς. Οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και ο Καναδάς αντέδρασε μετά την κατάρρευση των εμπορικών συνομιλιών τον περασμένο μήνα.

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