«Κλείνει το μάτι» σε νέο «πάγο» στα επιτόκια της Fed ο Γουόλερ

Προειδοποίησε ότι εάν υπάρχουν ανησυχητικές ενδείξεις από τώρα μέχρι τη συνεδρίαση της 15ης-16ης Σεπτεμβρίου, θα μπορούσε να αλλάξει στάση.

Υπέρ των αμετάβλητων επιτοκίων τάσσεται ο Διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, ενόψει της συνεδρίασης τον Σεπτέμβριο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις από τα επερχόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Ο κ. Γουόλερ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στις τρέχουσες τάσεις του πληθωρισμού, λέγοντας ότι οι επιπτώσεις των δασμών πιθανότατα έχουν μειωθεί και οι υψηλότερες τιμές ενέργειας δεν έχουν επηρεάσει σημαντικά άλλα τμήματα της οικονομίας.

Ενώ παραδέχτηκε ότι ο πληθωρισμός είναι «ουσιαστικά πάνω» από τον στόχο του 2% της Fed, σημείωσε ότι οι πρόσφατες τάσεις «υποδηλώνουν ότι βλέπουμε επιτέλους κάποια σημάδια αποκλιμάκωσης».

«Εάν αυτό συνεχιστεί στα στοιχεία που αναμένονται τις επόμενες δύο εβδομάδες, θα έτεινα να υποστηρίξω τη διατήρηση των επιτοκίων στο τρέχον επίπεδο», υπογράμμισε σε συνέντευξη στο Reuters.

Ταυτόχρονα, προειδοποίησε ότι εάν υπάρχουν ανησυχητικές ενδείξεις από τώρα μέχρι τη συνεδρίαση της 15ης-16ης Σεπτεμβρίου, θα μπορούσε να αλλάξει στάση.

«Κρίνω ότι η νομισματική πολιτική περιορίζει επί του παρόντος μόνο ελαφρώς τη συνολική ζήτηση και μπορεί να μην χρειαστεί μεγάλη επιτάχυνση του πληθωρισμού για να με ωθήσει να υποστηρίξω αυστηρότερη στάση», επεσήμανε.

«Εάν υπάρχουν στοιχεία ότι η πρόοδος προς τον πληθωρισμό 2% αντιστράφηκε τον Αύγουστο, μια μικρή προσαρμογή στη στάση μας θα βοηθούσε να διασφαλιστεί η επιστροφή προς τον στόχο μας» σχολίασε.