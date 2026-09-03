VW: Ο Όλιβερ Μπλουμ προετοιμάζεται για δύσκολη αναμέτρηση με το εργατικό δυναμικό

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Volkswagen, Όλιβερ Μπλουμ, δήλωσε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία πρέπει επειγόντως να αντιμετωπίσει το κόστος.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Volkswagen, Όλιβερ Μπλουμ, δήλωσε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία πρέπει επειγόντως να αντιμετωπίσει το κόστος, που είναι περίπου 30% υψηλότερο από τους ανταγωνιστές, αναφέρει το Reuters.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Volkswagen, Όλιβερ Μπλουμ, οδεύει προς μία κρίσιμη συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου, με ελάχιστες ενδείξεις ότι είναι εφικτός ένας συμβιβασμός με τους αξιωματούχους των εργαζομένων σχετικά με το ευρύ σχέδιο αναδιάρθρωσής του.

Οι πιθανότητες για σημαντική συμφωνία είναι περιορισμένες ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Volkswagen, αναφέρουν πηγές.

Οι ενδιαφερόμενοι της Volkswagen συζητούν ανταγωνιστικές προτάσεις ανάκαμψης για τον πολυπληθή όμιλο αυτοκινήτων ενόψει μίας κρίσιμης συνεδρίασης του εποπτικού συμβουλίου την Παρασκευή, αλλά μία σημαντική πρόοδος θεωρείται απίθανη, δήλωσαν πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Υπήρξε κάποια πρόοδος ενόψει των συνελεύσεων των εργαζομένων στα εργοστάσια της Volkswagen την περασμένη εβδομάδα, αλλά η δυνατότητα για συμβιβασμό είχε κλονιστεί, δήλωσε ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα, αναφέρει το Reuters.

Μία άλλη πηγή ανέφερε ότι οι προσπάθειες για την επίτευξη συμβιβασμού πριν από τη συνάντηση της Παρασκευής δεν έχουν τελειώσει, αλλά οι πιθανότητες είναι ελάχιστες.

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας και του εποπτικού συμβουλίου αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις συνομιλίες.

Η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt ήταν η πρώτη που δημοσίευσε ρεπορτάζ για τις προσπάθειες άρσης του αδιεξόδου. Η οικονομική εφημερίδα ανέφερε ότι εκπρόσωποι της διοίκησης, των κορυφαίων μετόχων, της εργατικής πλευράς και της Κάτω Σαξονίας συναντήθηκαν τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, Όλιβερ Μπλουμ, θα κάνει μία δεύτερη προσπάθεια να προωθήσει ριζικές περικοπές στην κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης την Παρασκευή.

Υπό την πίεση των οικογενειών των ιδιοκτητών να περικόψει θέσεις εργασίας και παραγωγή, ο Όλιβερ Μπλουμ πρέπει να βρει τρόπο να ξεπεράσει το αδιέξοδο με τους συνδικαλιστές του ομίλου και τους κυβερνητικούς φορείς της Πολιτείας ή να βρει έναν τρόπο να παρακάμψει την επιρροή τους, σε μία δυνητικά εκρηκτική διαμάχη για την εξουσία στην εταιρεία.

Μία μεγαλύτερη απασχόληση κατά την διάρκεια της εβδομάδας μπορεί να μην διορθώσει τα προβλήματα της Volkswagen, αναφέρει το Reuters.

Με την αντιπαράθεση να βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ της διοίκησης και των συνδικάτων σχετικά με τα σχέδια αναδιάρθρωσης της Volkswagen εν μέσω ευρύτερων προσπαθειών για την προστασία του μέλλοντος της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, η προσοχή στρέφεται στην 35ωρη εργάσιμη εβδομάδα της βιομηχανίας.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες παραπονιούνται ότι το υψηλό εγχώριο κόστος επηρεάζει αρνητικά τα κέρδη, σε μια εποχή που τα φθηνότερα μοντέλα από το εξωτερικό κλέβουν μερίδιο αγοράς, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συζήτησης σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της Γερμανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ