Η Nvidia εξαγοράζει τη Hugging Face έναντι 12,9 δισ. δολαρίων

Προβλέπεται πως η Hugging Face «θα παραμείνει μια ανοιχτή πλατφόρμα για ολόκληρο το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης», έγραψε ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Στην εξαγορά της πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα Hugging Face προχωρά και επίσημα η Nvidia έναντι 12,9 δισ. δολαρίων, καθώς η επεκτείνεται πέρα από το hardware και ενισχύει την κυριαρχία της στον κλάδο.

Με τη συμφωνία, η οποία αναμενόταν μετά το δημοσίευμα του The Information την περασμένη εβδομάδα, προβλέπεται πως η Hugging Face «θα παραμείνει μια ανοιχτή πλατφόρμα για ολόκληρο το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης», έγραψε ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

«Μαζί, θα επεκτείνουμε την πλατφόρμα της Hugging Face, θα ενισχύσουμε τις υποδομές της και θα διευρύνουμε την πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη για προγραμματιστές και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο», σημείωσε.

Η εξαγορά αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία της Nvidia, μετά την εξαγορά περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατασκευής τσιπ Groq έναντι 20 δισ. δολαρίων τον Δεκέμβριο. Πριν από αυτήν, η μεγαλύτερη συμφωνία της Nvidia ήταν η εξαγορά της ισραηλινής εταιρείας κατασκευής τσιπ Mellanox, έναντι σχεδόν 7 δισ. δολαρίων το 2019.

Η Nvidia είναι αυτή τη στιγμή η πολυτιμότερη εισηγμένη στον κόσμο, χάρη στην τεράστια ζήτηση για τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPUs), οι οποίες έχουν τροφοδοτήσει την εκρηκτική ανάπτυξη της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.

Σημειώνεται πως η Hugging Face βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο ενός περιστατικού κυβερνοεπίθεσης, το οποίο προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με την ταχύτατη εξέλιξη των ισχυρών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και κυβερνοασφάλειας.

Ο CEO της Hugging Face, Κλεμέντ Ντελάνγκ, υποστηρικτής των μοντέλων ανοιχτού κώδικα, απέδωσε την πρόσφατη επίθεση σε λάθη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των συστημάτων. Ανέφερε επίσης ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε μια έκδοση της Nvidia ενός κινεζικού μοντέλου ανοιχτού κώδικα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

«Νιώθω τιμή που ο Κλεμ απευθύνθηκε σε εμένα καθώς σκεφτόταν το επόμενο κεφάλαιο της Hugging Face και πίστεψε ότι η Nvidia θα αποτελούσε ένα εξαιρετικό σπίτι για την εταιρεία, την κοινότητά της και το μέλλον των μοντέλων ανοιχτού κώδικα», σημειώνει ο Χουάνγκ.