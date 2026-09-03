Ειδήσεις | Διεθνή

Ισραήλ: Ο υπουργός Άμυνας Κατς απειλεί με «εκτεταμένα αντίποινα» εάν το Ιράν επιτεθεί στη χώρα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ισραήλ: Ο υπουργός Άμυνας Κατς απειλεί με «εκτεταμένα αντίποινα» εάν το Ιράν επιτεθεί στη χώρα
Ιράν, ΗΠΑ, Ισραήλ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Μιλώντας σήμερα σε εργαζόμενους του υπουργείου Άμυνας, ο Κατς δήλωσε ότι μια «ιρανική επίθεση στο Ισραήλ θα απελευθερώσει το Ισραήλ από τους όποιους περιορισμούς υπάρχουν σχετικά με μια επίθεση στο Ιράν».

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ θα πλήξει ιρανικές ενεργειακές και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές εάν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, σε μια ακόμα απειλή της χώρας του προς την Τεχεράνη εν μέσω ξαφνικής κλιμάκωσης της αμερικανοϊρανικής σύγκρουσης.

Οι φόβοι για νέα κλιμάκωση κυριάρχησαν και πάλι στη Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα αφότου αναζωπυρώθηκαν οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, με την Ουάσινγκτον να πλήττει τη νότια ακτή του Ιράν και την Τεχεράνη να χτυπά αμερικανικές βάσεις σε όλη την περιοχή.

Το Ισραήλ, που μαζί με τις ΗΠΑ εξαπέλυσε κοινές αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο, δεν έχει εμπλακεί στις πρόσφατες εχθροπραξίες.

Μιλώντας σήμερα σε εργαζόμενους του υπουργείου Άμυνας, ο Κατς δήλωσε ότι μια «ιρανική επίθεση στο Ισραήλ θα απελευθερώσει το Ισραήλ από τους όποιους περιορισμούς υπάρχουν σχετικά με μια επίθεση στο Ιράν».

Ο Κατς πρόσθεσε: «Θα σακατέψουμε όλες τις εθνικές στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές του Ιράν --συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών υποδομών-- και θα οδηγήσουμε και πάλι το Ιράν βαθιά στη Λίθινη Εποχή και το σκοτάδι».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΔΕΘ: Σε πέντε άξονες τα μέτρα για την οικονομία - Από την ανάπτυξη και τους μισθούς, στην ακρίβεια, τη στέγη και τα χρέη

Το πρόγραμμα Τσίπρα ανεβάζει το θερμόμετρο - «Πέσιμο» Βορίδη στον Σαμαρά - Μέρες ’81 στο ΠΑΣΟΚ

Φυσικές καταστροφές: Τι δικαιούται όποιος χάσει το σπίτι του - Οι 4 νέες επιλογές, τι ισχύει για παλιούς πληγέντες

tags:
Ισραήλ
Ιράν
Μέση Ανατολή
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider