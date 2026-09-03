Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος: Τι αλλάζει στην αγορά τυχερών παιγνίων

Η λειτουργία της AMLA και το ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο αυξάνουν τις απαιτήσεις για τους παρόχους – Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, ο ρόλος της ΕΕΕΠ και οι επενδύσεις σε συστήματα συμμόρφωσης.

Μια νέα εποχή εποπτείας και κανονιστικής συμμόρφωσης αρχίζει για την ευρωπαϊκή αγορά τυχερών παιγνίων, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην εφαρμογή του νέου πλαισίου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/1624, τη νέα ευρωπαϊκή Οδηγία, καθώς και τη δημιουργία της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, γνωστής ως AMLA. Βασικός στόχος είναι η εφαρμογή περισσότερο ομοιόμορφων κανόνων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο περιορισμός των αποκλίσεων που παρατηρούνται μεταξύ των εθνικών συστημάτων.

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων έχει ήδη θέσει την ελληνική αγορά σε τροχιά προετοιμασίας. Στις 20 Μαρτίου 2026 ενημέρωσε τους εποπτευόμενους παρόχους για τις μεταβολές που φέρνει το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο, επισημαίνοντας την ανάγκη έγκαιρης προσαρμογής τους.

Η προετοιμασία, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην ενημέρωση της αγοράς. Στις 10 Ιουνίου 2026 η ΕΕΕΠ προκήρυξε διαγωνισμό για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης, με αντικείμενο την προσαρμογή της ίδιας της Αρχής στο ευρωπαϊκό πακέτο AML και την περαιτέρω ενίσχυση της κανονιστικής συμμόρφωσης και της εποπτείας της αγοράς τυχερών παιγνίων κατά τα έτη 2026 και 2027.

Το νέο ευρωπαϊκό «single rulebook

Κεντρικός άξονας της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία ενός ενιαίου συνόλου κανόνων, του αποκαλούμενου «single rulebook», το οποίο θα περιορίσει τις διαφορετικές ερμηνείες και πρακτικές μεταξύ των κρατών-μελών.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους ομίλους τυχερών παιγνίων που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία ευρωπαϊκές αγορές. Η μεγαλύτερη εναρμόνιση μπορεί να προσφέρει σαφέστερο κανονιστικό περιβάλλον και να διευκολύνει τη διασυνοριακή λειτουργία τους. Παράλληλα, όμως, αυξάνει τις απαιτήσεις ως προς την ποιότητα των εσωτερικών ελέγχων και τη δυνατότητα των εταιρειών να αποδεικνύουν ότι εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Κρίσιμη ημερομηνία αποτελεί η 10η Ιουλίου 2027, από την οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται ο βασικός κορμός του νέου ευρωπαϊκού Κανονισμού. Οι πάροχοι διαθέτουν, επομένως, συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για να αναθεωρήσουν τις πολιτικές τους, να αναβαθμίσουν τα πληροφοριακά συστήματα και να εκπαιδεύσουν κατάλληλα το προσωπικό τους.

Ο ρόλος της AMLA

Στην καρδιά του νέου πλαισίου βρίσκεται η AMLA, η οποία έχει την έδρα της στη Φρανκφούρτη και αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στον συντονισμό των εθνικών εποπτικών αρχών, στην ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Η δημιουργία της δεν σημαίνει, πάντως, ότι η AMLA θα αναλάβει την απευθείας εποπτεία του συνόλου των εταιρειών τυχερών παιγνίων. Η άμεση εποπτεία της θα αφορά επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ομίλους υψηλού κινδύνου, με το σχετικό σκέλος να προβλέπεται να ενεργοποιηθεί από το 2028

Στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου εντάσσονται οι υπηρεσίες τυχερών παιγνίων, η AMLA θα συντονίζει και θα εποπτεύει το έργο των εθνικών αρχών, προωθώντας κοινές πρακτικές και περισσότερο συνεπή εφαρμογή των κανόνων. Στην Ελλάδα, άμεσος επόπτης των αδειοδοτημένων παρόχων θα παραμείνει η ΕΕΕΠ.

Τι αλλάζει για τις εταιρείες τυχερών παιγνίων

Οι πάροχοι τυχερών παιγνίων αποτελούν ήδη υπόχρεες οντότητες βάσει της νομοθεσίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Το νέο πλαίσιο, όμως, ενισχύει τις απαιτήσεις και μεταφέρει μεγαλύτερο βάρος στην αποτελεσματικότητα και στην τεκμηρίωση των διαδικασιών που εφαρμόζουν.

Οι εταιρείες θα χρειαστεί να επανεξετάσουν συνολικά τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούν τον κίνδυνο που συνδέεται με κάθε πελάτη, προϊόν, συναλλαγή και γεωγραφική περιοχή. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ταυτοποίηση και η επικαιροποίηση των στοιχείων των πελατών, η επαλήθευση των πραγματικών δικαιούχων, η αυξημένη δέουσα επιμέλεια σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου και η συνεχής παρακολούθηση της συναλλακτικής δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν επίσης ο εντοπισμός συνδεδεμένων συναλλαγών, η έγκαιρη αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων στις αρμόδιες αρχές, η διατήρηση επαρκών αρχείων και η δυνατότητα τεκμηρίωσης των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί. Για τους διεθνείς ομίλους ενισχύεται, παράλληλα, η ανάγκη εφαρμογής συνεκτικών πολιτικών συμμόρφωσης σε όλες τις εταιρείες και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Οι αλλαγές αφορούν τόσο τα επίγεια δίκτυα όσο και το διαδικτυακό παιχνίδι. Στα ψηφιακά κανάλια, όπου οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με μεγάλη ταχύτητα και συχνά χωρίς φυσική παρουσία του πελάτη, η αξιόπιστη ηλεκτρονική ταυτοποίηση και η διαρκής παρακολούθηση της δραστηριότητας αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα

Αυξάνονται οι επενδύσεις στη συμμόρφωση

Η προσαρμογή δημιουργεί σημαντικές οργανωτικές και οικονομικές απαιτήσεις. Οι πάροχοι αναμένεται να χρειαστούν αναβαθμίσεις πληροφοριακών συστημάτων, ενίσχυση των ομάδων κανονιστικής συμμόρφωσης, εκπαίδευση εργαζομένων, συχνότερους εσωτερικούς ελέγχους και καλύτερη διασύνδεση των δεδομένων που συγκεντρώνονται από διαφορετικά κανάλια.

Η νέα γενιά απαιτήσεων αναμένεται να επιταχύνει και τις επενδύσεις σε τεχνολογίες RegTech, αυτοματοποιημένους ελέγχους και εργαλεία ανάλυσης δεδομένων. Η τεχνητή νοημοσύνη και το machine learning μπορούν να αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό ασυνήθιστων συναλλακτικών προτύπων, τη διασταύρωση πληροφοριών και τη δυναμική αξιολόγηση κινδύνου.

Η χρήση τέτοιων εργαλείων δεν αποτελεί αυτοτελή υποχρέωση που επιβάλλεται σε κάθε πάροχο. Οι εταιρείες, ωστόσο, οφείλουν να διαθέτουν συστήματα ανάλογα με το μέγεθος, τη δραστηριότητα και το επίπεδο κινδύνου τους και να μπορούν να αποδεικνύουν ότι οι μηχανισμοί τους λειτουργούν αποτελεσματικά. Παράλληλα, η αυτοματοποίηση δεν καταργεί την ανάγκη ανθρώπινης εποπτείας ούτε τις υποχρεώσεις προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Το κόστος και η ευκαιρία για την αγορά

Για τις μικρότερες επιχειρήσεις, η συμμόρφωση μπορεί να αποτελέσει μεγαλύτερη πρόκληση, καθώς οι απαιτούμενες επενδύσεις σε προσωπικό, τεχνολογία και ελέγχους επιβαρύνουν αναλογικά περισσότερο το λειτουργικό τους κόστος. Για τους μεγαλύτερους ομίλους, το βασικό ζήτημα είναι η ενοποίηση διαφορετικών συστημάτων και διαδικασιών σε πολλές αγορές.

Η μεταρρύθμιση, πάντως, δεν αποτελεί μόνο κανονιστική υποχρέωση. Μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την περαιτέρω ωρίμανση του κλάδου, την ενίσχυση της αξιοπιστίας των αδειοδοτημένων παρόχων και τη διαμόρφωση ενός πιο σταθερού και διαφανούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό. Μέχρι την εφαρμογή του νέου Κανονισμού, οι εταιρείες θα πρέπει να εντοπίσουν τα κενά στις υφιστάμενες διαδικασίες τους και να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες προσαρμογές. Σε μια αγορά που γίνεται ολοένα πιο ψηφιακή και διασυνοριακή, η συμμόρφωση παύει να αποτελεί μια απομονωμένη νομική λειτουργία και μετατρέπεται σε βασικό στοιχείο της επιχειρηματικής στρατηγικής, της εταιρικής διακυβέρνησης και της εμπιστοσύνης των παικτών.