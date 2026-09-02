Το Ισραήλ προσθέτει άλλο ένα υποβρύχιο γερμανικής κατασκευής στον στόλο του

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ προσθέτει άλλο ένα γερμανικής κατασκευής υποβρύχιο στον στόλο του.

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ προσθέτει άλλο ένα γερμανικής κατασκευής υποβρύχιο στον στόλο του. Ο λόγος για το INS Drakon που κατασκεύασε ο όμιλος ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), το οποίο αναχώρησε χθες Τρίτη από το ναυπηγείο του Κιέλου με προορισμό τη Χάιφα.

Πρόκειται για το έκτο υποβρύχιο που παραλαμβάνει το Ισραήλ από τη Γερμανία. Έχει μήκος 68 μέτρα και είναι εξοπλισμένο με δέκα τορπιλοσωλήνες.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στη Γερμανία Ρον Προσόρ σημείωσε πως η παράδοση του νέου υποβρυχίου συνέπεσε χρονικά με την πρώτη δοκιμή του ισραηλινού πυραυλικού συστήματος LORA από το γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό. «Δεν πρόκειται για σύμπτωση, αλλά για το αποτέλεσμα μιας στενής στρατηγικής συνεργασίας και μιας εταιρικής σχέσης που έχει αναπτυχθεί με την πάροδο των ετών», δήλωσε ο Προσόρ στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Μια φρεγάτα του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού είχε προχωρήσει νωρίτερα στη δοκιμή του ισραηλινού πυραυλικού συστήματος LORA, με βεληνεκές άνω των 500 χιλιομέτρων.

Το πρόγραμμα υποβρυχίων του Ισραήλ είναι ένα από τα σημαντικότερα στην ισραηλινογερμανική αμυντική συνεργασία. Θεωρείται αμφιλεγόμενο καθώς, σύμφωνα με ειδικούς, τα υποβρύχια μπορούν να εξοπλιστούν εκ των υστέρων με πυρηνικά όπλα. Επιπλέον οι εξαγωγές γερμανικών όπλων στο Ισραήλ προκαλούν επικρίσεις λόγω των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ