Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν υπερασπίζεται την απαγόρευση των διαδηλώσεων στο Αφγανιστάν

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν υπερασπίστηκε σήμερα στην Καμπούλ την πρόσφατη απαγόρευση των διαδηλώσεων σε όλο το Αφγανιστάν.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν υπερασπίστηκε σήμερα στην Καμπούλ την πρόσφατη απαγόρευση των διαδηλώσεων σε όλο το Αφγανιστάν, μια κίνηση που έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις από μη κυβερνητικές οργανώσεις που μάχονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλώνοντας ότι η απόφαση είναι «σύμφωνη με τον ισλαμικό νόμο».

Οι διαδηλώσεις είναι σπάνιες μετά τη επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, εδώ και λίγο περισσότερο από πέντε χρόνια, αλλά νόμος σχετικά με τις ενέργειες της αστυνομίας που δημοσιεύθηκε στα τέλη Αυγούστου προβλέπει πλέον ότι «κάθε είδος διαδήλωσης (διαμαρτυρίας) απαγορεύεται».

«Ο νόμος αυτός είναι προσαρμοσμένος στην κατάσταση του Αφγανιστάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ, σε συνέντευξη Τύπου, απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου. «Είναι σε απόλυτη συμφωνία με τον ισλαμικό νόμο», δήλωσε.

Οι αρχές των Ταλιμπάν κυβερνούν εφαρμόζοντας μια αυστηρή ερμηνεία του ισλαμικού νόμου.

Σε αυτό «το σύστημα, εάν υπάρχει μια υγιής διαμαρτυρία», οι άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν σε διάφορες υπηρεσίες για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους, δήλωσε ο Μουτζάχιντ, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, «επιτρέπει στον κόσμο να μην χάνει χρόνο…και να αποφεύγεται το χάος» με τις διαδηλώσεις.

Την περασμένη Πέμπτη, η οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δήλωσε ότι η απαγόρευση των διαδηλώσεων «σηματοδοτεί ένα επιπλέον βήμα στις ανελέητες προσπάθειες των Ταλιμπάν να καταπνίξουν κάθε διαφωνία».

Για τη Διεθνή Αμνηστία, ο νόμος αυτός για την αστυνομία είναι «μια ακόμα επίθεση κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν» ενώ η απαγόρευση διαδηλώσεων συνιστά «ένα από τα πιο σοκαριστικά μέτρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ