Πιέσεις στις ευρωαγορές από το sell off στα ομόλογα

Νευρικότητα επικράτησε την Τετάρτη στις ευρωαγορές, με τους βασικούς δείκτες να κλείνουν σε αρνητικό έδαφος. Ο Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 0,21% στις 646,11 μονάδες.

Νευρικότητα επικράτησε την Τετάρτη στις ευρωαγορές, με τους βασικούς δείκτες να κλείνουν σε αρνητικό έδαφος, καθώς το sell off στην παγκόσμια αγορά ομολόγων κλονίζει το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 0,21% στις 646,11 μονάδες, αφού νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είχε αγγίξει τα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα. Ο Eurostoxx 50 υποχώρησε 0,10% στις 6.362 μονάδες.

Επιμέρους, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης αποδυναμώθηκε 0,49% στις 25.843 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,26% στις 8.280 μονάδες. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 κατέγραψε απώλειες 0,30% στις 10.756 μονάδες. Στο Μιλάνο ο FTSE MIB διολίσθησε 0,24% στις 51.792 μονάδες, ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 υποχώρησε στις 19.779 μονάδες με -0,23%.

Το κύμα ρευστοποιήσεων των ομολόγων έχει πάρει νέες διαστάσεις διεθνώς την Τετάρτη, με το πτωτικό σερί να συνεχίζεται και το κόστος δανεισμού να διαμορφώνεται σε υψηλά δεκαετιών. Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου «τσίμπησε» 4 μονάδες βάσης στο 3,375%, σε υψηλό από το 2011. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου της Ιαπωνίας διαμορφώθηκε στο 3,016%, αφού ξεπέρασε το 3% για πρώτη φορά μετά από τρεις δεκαετίες την Τρίτη.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού τίτλου παρέμεινε πάνω από το 4,8%, ένα επίπεδο που ξεπέρασε τελευταία φορά στις αρχές του 2025, ενώ το βρετανικό 10ετές διευρύνει το υψηλό του μετά το 2008 στο 5,25%. Οι επενδυτές έχουν αναστατωθεί από την αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων, ιδίως καθώς ένα νέο κύμα συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή οδηγεί τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη, ελέω της δημοσιονομικής επιδείνωσης και το υψηλό χρέος των μεγάλων οικονομιών από ΗΠΑ έως Ιαπωνία και Γαλλία.

Στα επιχειρηματικά νέα, στον επίσημο διορισμό του Ίαν Τάιλερ στη θέση του προέδρου προχώρησε η BP, μετά την αιφνιδιαστική απομάκρυνση του προκατόχου του, Άλμπερτ Μάνιφολντ, γεγονός το οποίο δημιούργησε αναστάτωση στα ανώτατα διοικητικά κλιμάκια του πετρελαϊκού κολοσσού. Ο Τάιλερ εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος τον Απρίλιο του περασμένου έτους και διορίστηκε προσωρινός πρόεδρος στις 26 Μαΐου.