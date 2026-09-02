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Πυροσβεστική: Συνολικά 23 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο εικοσιτετράωρο

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Πυροσβεστική: Συνολικά 23 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο εικοσιτετράωρο
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Συνολικά 23 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα.

Συνολικά 23 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 20 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Πυρκαγιά
Πυροσβεστική
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