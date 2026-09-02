Πρόστιμα 47.000 ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Σε Πειραιώς Asset Management, Beta Χρηματιστηριακή, Εκτέρ.

Πρόστιμα που φτάνουν αθροιστικά τις 47.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 1100η/2.9.2026 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την επιβολή διοικητικών μέτρων και προστίμου ύψους € 30.000 στην εταιρεία ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ, για παραβάσεις της Απόφασης 15/633/2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως εξειδικεύεται με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ESMA, και την Εγκύκλιο 62 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για οργανωτικά θέματα σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 12.000 στην εταιρεία ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, για παραβάσεις διατάξεων του ν. 3606/2007, σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις των Αποφάσεων 1/452/2007 και 2/452/2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του ν. 4514/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565, καθώς και του άρθρου 89 του ν. 4099/2012, που αφορούν στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, σε θέματα ενημέρωσης των επενδυτών και σε οργανωτικά θέματα.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 5.000 στην εταιρεία ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για παράβαση των άρθρων 4 παρ. 3 και 5 παρ. 3 του ν. 3556/2007, λόγω μη σύμφωνης με τα ΔΛΠ 24 και ΔΠΧΑ 11 κατάρτισης των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 και των εξαμηνιαίων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024.