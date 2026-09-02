Επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στο Λονδίνο

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έφτασε σήμερα στο Λονδίνο, για να συναντηθεί με τον βασιλιά Κάρολο, να επισκεφθεί την έκθεση της Ταπισερί της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο και να γνωρίσει τον Άντι Μπέρναμ, τον νέο πρωθυπουργό, με το οποίο ελπίζει ότι θα ενισχύσει τη γαλλοβρετανική προσέγγιση.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έφτασε σήμερα στο Λονδίνο, για να συναντηθεί με τον βασιλιά Κάρολο, να επισκεφθεί την έκθεση της Ταπισερί της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο και να γνωρίσει τον Άντι Μπέρναμ, τον νέο πρωθυπουργό, με το οποίο ελπίζει ότι θα ενισχύσει τη γαλλοβρετανική προσέγγιση.

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μπριζίτ, ο Γάλλος πρόεδρος επισκέφθηκε αρχικά, χωρίς τα φώτα των καμερών, τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα, στην κατοικία τους στο Κλάρενς Χάουζ του Λονδίνου. Τα δύο ζευγάρια θα πάνε μαζί στο Βρετανικό Μουσείο για να δουν την Ταπισερί, πριν ανοίξει η έκθεση για το ευρύ κοινό.

Ο Μακρόν είχε αποφασίσει ο ίδιος να δανείσει την Ταπισερί για έναν χρόνο, όταν επισκέφθηκε τη Βρετανία τον Ιούλιο του 2025, με στόχο «να αναζωογονήσει τις πολιτιστικές σχέσεις» μεταξύ του Παρισιού και του Λονδίνου. Ο Άντι Μπέρναμ έκανε λόγο για «σημαντική στιγμή στην ιστορία» των δύο χωρών. «Καθώς γιορτάζουμε την κοινή πολιτιστική κληρονομιά μας, ο πρόεδρος Μακρόν και εγώ θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τους δεσμούς μεταξύ των χωρών μας» ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Παρά τις αντιρρήσεις ορισμένων ειδικών, που εξέφραζαν φόβους για μη αναστρέψιμη καταστροφή, η Ταπισερί έφτασε στις 10 Ιουλίου στο Βρετανικό Μουσείο. Η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας Κατρίν Πεγκάρ είχε δηλώσει τότε ότι την είδε «σε πολύ καλή κατάσταση».

Η έκθεση, όπου η Ταπισερί, μήκους 70 μέτρων, για πρώτη φορά θα εκτεθεί σε οριζόντια θέση και μονοκόμματη, θα ανοίξει για το κοινό στις 10 Σεπτεμβρίου. Όταν ολοκληρωθεί, στις 11 Ιουλίου 2027, ο Μακρόν δεν θα είναι πλέον πρόεδρος της Γαλλίας.

Ο Μακρόν, που οδεύει προς το τέλος της θητείας του, θα συναντηθεί αύριο στο Λονδίνο με τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ στην Ντάουνινγκ Στριτ. Είναι ο δεύτερος ηγέτης που θα υποδεχθεί ο Μπέρναμ στο Λονδίνο, μετά τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα τέλη Ιουλίου.

Με τον προκάτοχό του Μπέρναμ, τον Κιρ Στάρμερ, ο Μακρόν διατηρούσε πολύ καλή σχέση και οι δυο τους συνεργάζονταν στενά στο θέμα της Ουκρανίας, αλλά και αναζητώντας λύσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ που έκλεισαν λόγω του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Στο τραπέζι της συζήτησης είναι δεδομένο ότι θα βρεθεί και το μεταναστευτικό, οι απόπειρες μεταναστών να διαπλεύσουν τη Μάγχη με μικρά σκάφη για να φτάσουν στα βρετανικά παράλια.

«Ο δανεισμός της Ταπισερί είναι ένα ωραίο παράδειγμα γαλλοβρετανικής συνεργασίας, της ίδιας συνεργασίας που μας επέτρεψε να μειώσουμε, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά ετών, τις διαπλεύσεις μικρών σκαφών» είπε ο Μπέρναμ στο κοινοβούλιο σήμερα.

Η βρετανική κυβέρνηση, που φέτος το καλοκαίρι κατέγραψε τον μικρότερο αριθμό αφίξεων μεταναστών από το 2019, χαιρέτισε επίσης την επιτυχή συνεργασία της με τη Γαλλία, με βάση μια συμφωνία που ανανεώθηκε τον περασμένο Απρίλιο για άλλα τρία χρόνια.Οι συζητήσεις των δύο ηγετών αναμένεται ότι θα περιστραφούν στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και την αμυντική συνεργασία τους, καθώς ο Μακρόν ζητά να ενισχυθεί «ο ευρωπαϊκός πυλώνας» του ΝΑΤΟ λόγω της ολοένα και πιο αβέβαιης δέσμευσης των ΗΠΑ στη Συμμαχία. Οι δύο πλευρές λένε επίσης ότι θέλουν να συνεχίσουν «την προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση» που ξεκίνησε επί Κιρ Στάρμερ, δέκα χρόνια μετά το Brexit.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ