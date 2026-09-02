Δανία: Νέα παρέμβαση για τη στήριξη της κορόνας - Στο τραπέζι ακόμη και αύξηση επιτοκίων

Σε νέα παρέμβαση για τη στήριξη της κορόνας προχώρησε η κεντρική τράπεζα της Δανίας, για δεύτερη φορά από τον Ιούνιο.

Σε νέα παρέμβαση για τη στήριξη της κορόνας προχώρησε η κεντρική τράπεζα της Δανίας, για δεύτερη φορά από τον Ιούνιο, καθώς οι επίμονες πιέσεις στο νόμισμα ενισχύουν τη συζήτηση ακόμη και για μια αυτόνομη αύξηση των επιτοκίων.

Η Danmarks Nationalbank, η οποία έχει ως βασική αποστολή τη διατήρηση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας έναντι του ευρώ, αγόρασε τον Αύγουστο καθαρά 5,6 δισ. κορόνες (περίπου 870 εκατ. δολάρια) στην αγορά συναλλάγματος.

Η νέα παρέμβαση έρχεται μετά την υποχώρηση της κορόνας στα χαμηλότερα επίπεδα από την εισαγωγή του ευρώ το 1999. Στις 7 Αυγούστου η ισοτιμία έφθασε σε νέο χαμηλό, στις 7,4761 κορόνες ανά ευρώ.

Η παρατεταμένη πίεση θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει την κεντρική τράπεζα σε αύξηση του κόστους δανεισμού, αν και οι αναλυτές δεν θεωρούν ένα τέτοιο βήμα άμεσο, σημειώνεται σε δημοσίευμα του Bloomberg. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Danske Bank, Λας Όλσεν, εκτιμά ότι μια ανεξάρτητη αύξηση κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα τους επόμενους μήνες «δεν μπορεί να αποκλειστεί», χωρίς ωστόσο να αποτελεί το βασικό του σενάριο.

Η κορόνα αποδυναμώνεται σταδιακά τα τελευταία χρόνια, σε ένα περιβάλλον μεγάλων κρατικών επενδύσεων και ιδιαίτερα υψηλών δαπανών δανέζικων επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Αναλυτές έχουν επίσης συνδέσει μέρος των φετινών πιέσεων με τη διαμάχη με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία, η οποία οδήγησε ορισμένους επενδυτές σε στοιχήματα κατά δανέζικων περιουσιακών στοιχείων.

Η Nationalbanken ακολουθεί κατά κανόνα τις μεταβολές επιτοκίων της ΕΚΤ, ωστόσο μπορεί να κινηθεί αυτόνομα όταν οι συναλλαγματικές πιέσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς μέσω παρεμβάσεων.

Το βασικό επιτόκιο της Δανίας βρίσκεται σήμερα στο 1,85%, κατά 40 μονάδες βάσης χαμηλότερα από εκείνο της ΕΚΤ. Εφόσον χρειαστεί αύξηση, αναλυτές εκτιμούν ότι πιθανότατα θα περιοριστεί στις 0,10-0,15 ποσοστιαίες μονάδες.

Προς το παρόν, πάντως, μια τέτοια κίνηση δεν θεωρείται κοντινή. Ο Σούνε Μάλτε-Τάγκααρντ της Totalkredit έχει εκτιμήσει ότι οι αγορές κορόνας μέσω παρεμβάσεων θα πρέπει να φθάσουν συνολικά τα 40-50 δισ. κορόνες προτού η κεντρική τράπεζα εξετάσει αλλαγή επιτοκίων. Τον Ιούνιο είχε αγοράσει μόλις 0,7 δισ. κορόνες.