Γεραπετρίτης: «Δεν υπάρχει ζήτημα ενημέρωσης και αδειοδότησης για τον GSI»

A

«Δεν υπάρχει ζήτημα ενημέρωσης και αδειοδότησης» ξεκαθάρισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο (καλώδιο GSI). Σε συνέντευξή του σε vidcast της εφημερίδας «Τα Νέα», ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ακόμη ότι «Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική της θέση, ότι η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία».

Αναφερόμενος στη Διακήρυξη των Αθηνών που υπεγράφη πριν τρία χρόνια, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι για πρώτη φορά «Ελλάδα και Τουρκία κάθισαν σε ένα τραπέζι έχοντας μια πάρα πολύ συγκεκριμένη διαδικασία συνεργασίας», η οποία απέφερε ορισμένα θετικά αποτελέσματα. «Είχαμε πολύ σημαντική μείωση των παραβιάσεων, είχαμε πολύ σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών, αναπτύχθηκε το διμερές εμπόριο, αναπτύχθηκε βεβαίως και ο τουρισμός μεταξύ των δύο κρατών. Δεν έφερε αποτελέσματα σε άλλα κεφάλαια, όπως είναι η συζήτηση για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών».

Σημείωσε πως το ζήτημα που έχουμε να διαχειριστούμε, είναι να ξεκινήσουμε μια συζήτηση, η οποία θα οδηγεί σε οριοθέτηση. «Εκεί, έχουμε μια θεμελιώδη διαφορά αφετηριακού χαρακτήρα, που είναι ποια είναι τα θέματα που θα συζητήσουμε. Η Ελλάδα λέει ότι υπάρχει ένα και μόνο, οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Οι Τούρκοι λένε ότι υπάρχουν περισσότερα θέματα, τα οποία είναι αλληλένδετα με το θέμα αυτό».

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική της θέση, ότι η διαφορά μας είναι μία», τόνισε χαρακτηριστικά. «Και εξ αυτού του λόγου, εκείνο το οποίο πάντοτε λέμε, είναι ότι αν καθίσουμε και συζητήσουμε αυτή τη διαφορά και φτάσουμε εν τέλει σε ένα συνυποσχετικό για λύση σε διεθνή δικαιοδοσία, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, τότε μπορούμε να λύσουμε αυτή την μακρά μας διαφορά. Αν με ρωτάτε αν είμαστε κοντά σε αυτό, η απάντηση είναι ότι δεν είμαστε κοντά».

Σημείωσε δε ότι «μπορούμε να προσπαθούμε να απομειώνουμε εντάσεις, να βελτιώνουμε τις διμερείς σχέσεις, να έχουμε ηρεμία», αλλά, τόνισε «ποτέ δεν θα υπάρξει απόλυτη ηρεμία στις σχέσεις μας, εάν δεν οριοθετήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες μας».

Τόνισε δε πως «μπορεί το τελευταίο διάστημα να έχουμε μία αυξανόμενη ένταση εξαιτίας της επιθετικότητας που εμφανίζει η Τουρκία. «Όμως, τα τρία τελευταία χρόνια, που έχουν υπάρξει τεκτονικές αλλαγές στον κόσμο, που έχουμε δύο πολέμους στην περιοχή, που στην υποσαχάρια Αφρική μαίνονται εμφύλιοι πόλεμοι που θα οδηγούσαν σε τεράστια μεταναστευτική κρίση, στη χειρότερη στιγμή, Ελλάδα και Τουρκία έχουν καταφέρει να μην έχει προκληθεί μείζων κρίση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ερωτηθείς σχετικά για το πρόγραμμα έρευνας και πόντισης καλωδίου, ανέφερε πως «το έργο αδειοδοτείται από την Ελλάδα, στη θαλάσσια δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται. Δεν πρόκειται ποτέ να αδειοδοτηθεί από άλλη χώρα».

«Ούτως ή άλλως το Διεθνές Δίκαιο προβλέπει σαφέστατες διαδικασίες ενημέρωσης», επισήμανε και προσέθεσε: «Οι NAVTEX, οι οποίες εκδίδονται, είναι ακριβώς ενημέρωση για όλους τους παραπλέοντες και τα παρακείμενα κράτη για λόγους ασφαλείας της ναυσιπλοΐας. Η ενημέρωση συνεπώς είναι θεμιτή και προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο. Θα ακολουθηθεί τυπικά το Διεθνές Δίκαιο. Άδεια δεν πρόκειται να ζητηθεί ούτε από την Ελλάδα ούτε από τη Γαλλία».

Αναφορικά για την κριτική που δέχεται από τους πρώην πρωθυπουργούς Σαμαρά και Καραμανλή, σημείωσε πως «έχουν εισφέρει στην ελληνική πολιτική ζωή και στην πατρίδα και δεν αμφισβητώ ποτέ το έργο τους. Έχουν κάθε δικαίωμα να έχουν τις δικές τους θέσεις. Όμως, υπάρχουν και ορισμένα πραγματικά δεδομένα, ιδίως σε ό,τι αφορά τον κ. Σαμαρά, ο οποίος ασκεί μια κριτική, η οποία δεν ερείδεται σε κανένα απολύτως αντικειμενικό δεδομένο».

«Σήμερα διανύουμε πράγματι μια εποχή όπου, επί τρία χρόνια, έχουμε βρει έναν δίαυλο επικοινωνίας και συζητάμε με την Τουρκία», επισήμανε. «Η Ελλάδα έχει απολύτως αυξήσει το διπλωματικό της αποτύπωμα. Οι συμμαχίες που έχει, οι θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς που έχει αναπτύξει η Ελλάδα την τελευταία τριετία, δεν υπήρχαν ποτέ».

«Η Ελλάδα για πρώτη φορά έβαλε στο τραπέζι τα επιχειρήματά της», τόνισε. «Η Τουρκία, τη "γαλάζια πατρίδα," την αποστρατικοποίηση, τις γκρίζες ζώνες, όλα αυτά τα επιχειρήματα τα έχει από δεκαετίες στο τραπέζι. Η Τουρκία ήταν εκείνη η οποία έθετε τα ζητήματα στο τραπέζι και αναγκαζόμασταν να ακολουθούμε. Τώρα, δεν ισχύει πια αυτό. Ισχύει το αντίστροφο».

Υπενθύμισε δε πως ο κ. Σαμαράς συζητούσε με τον Τούρκο Πρόεδρο, «ενώ σήμερα θεωρεί ότι δεν πρέπει καν να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι σε έναν τέτοιο σύνθετο κόσμο το να μην συζητάς με το γείτονά σου μπορεί να είναι η καταστροφή».

«Ο κ. Σαμαράς συζητούσε με την Τουρκία. Πήγε στην Τουρκία το 2013 και υπέγραψε εικοσιπέντε συμφωνίες. Το 2014 συνάντησε τον κ. Ερντογάν στο Κάρντιφ και μάλιστα το 2014 είχαμε 2.500 παραβιάσεις - και άρα συζητούσε και συμφωνούσε με τον κ. Ερντογάν. Ποια είναι η διαφορά; Ο κ. Μητσοτάκης πήγε στην Άγκυρα και είχε το σθένος, πρώτος πρωθυπουργός που το έπραξε στη Μεταπολίτευση, μπροστά στον Ερντογάν να θέσει το θέμα του casus belli».

Αντιθέτως, προσέθεσε, «ο κ. Σαμαράς όταν βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 2013, άκουσε από τον κ. Ερντογάν το περίφημο καζάν καζάν, χωρίς να αντιδράσει. Άρα κάποιος, ο οποίος κάνει κριτική, ας κάνει πρώτα την αυτοκριτική του».

Ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στη Νέα Υόρκη, ούτε του ιδίου με τον Τούρκο ομόλογό του, αλλά είναι πολύ πιθανό το επόμενο διάστημα να υπάρξει κάποια συνάντηση. «Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ένα και μόνο, να κανονικοποιήσουμε τη σχέση μας με την Τουρκία», επισήμανε.

«Υπάρχουν δύο τύποι δημοσίων προσώπων. Εκείνοι οι οποίοι αισθάνονται ότι χρωστούν στην πατρίδα και εκείνοι που αισθάνονται ότι η πατρίδα τους χρωστάει. Εγώ, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι είμαι από την πρώτη κατηγορία, γιατί ό,τι έχω γίνει στη ζωή μου, επειδή ξεκίνησα από το μηδέν, το οφείλω στην πατρίδα μου, σε δημόσιο σχολείο, σε δημόσιο πανεπιστήμιο, δημόσιος λειτουργός με δημόσιες υποτροφίες. Άρα εγώ θα συνεχίσω να προσφέρω στην πατρίδα μου από όποιο πόστο κι αν μου ανατεθεί και πιστεύω ότι κάτι καλό κάνουμε για την πατρίδα μας», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ