«Πάρκο Λεντάκης» - ΠΥΡΚΑΛ: Τι έρχεται για τη ΣΔΙΤ των 421 εκατ. - Το «παζλ» των διεκδικητών

Ποιες εξελίξεις αναμένονται το προσεχές διάστημα στο πλαίσιο του διαγωνισμού σχετικά με τη δημιουργία του Κυβερνητικού Πάρκου «Ανδρέας Λεντάκης», στην πρώην ΠΥΡΚΑΛ.

Εξελίξεις αναμένονται το προσεχές διάστημα στο πλαίσιο του διαγωνισμού σχετικά με τη δημιουργία του Κυβερνητικού Πάρκου «Ανδρέας Λεντάκης» στην πρώην ΠΥΡΚΑΛ, μέσω ΣΔΙΤ εκτιμώμενου προϋπολογισμού 421 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), που προωθείται από την Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF). Όπως έχουμε αναφέρει, η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται στη Β' Φάση, που αποτελείται από τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και εν συνεχεία την υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών.

Όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες της αγοράς, για το Κυβερνητικό Πάρκο «Ανδρέας Λεντάκης» το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο για την προετοιμασία της φάσης των προσφορών. Σε σχέση με τις πρόσφατες εξελίξεις, στις αρχές Αυγούστου κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους το επικαιροποιημένο σχέδιο των τευχών δημοπράτησης, με προθεσμία έως το τέλος Σεπτεμβρίου για την υποβολή σχολίων.

Παράλληλα, εκκρεμεί η έγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό και τα δεδομένα που ισχύουν μέχρι τώρα, εκτιμάται ότι η διαδικασία υποβολής προσφορών μπορεί να λάβει χώρα στο Q4 2026 και ειδικότερα προς τα τέλη του έτους.

Υπενθυμίζεται ότι για το project είχαν εκδηλώσει αρχικό ενδιαφέρον, από τον Οκτώβριο 2024, οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (αυτόνομα), ΑΒΑΞ – ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και METLEN – AKTOR, οι οποίοι είχαν στη συνέχεια λάβει και σχετική πρόσκληση συμμετοχής στον ανταγωνιστικό διάλογο.

Πλην όμως, η εξαγορά της AKTOR Παραχωρήσεις από την AKTOR μεταβάλλει τα δεδομένα ως προς τη σύνθεση των σχημάτων που θα συνεχίσουν στη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς δεν μπορεί, για λόγους ανταγωνισμού, να προχωρήσει ο όμιλος AKTOR με «διπλή» παρουσία. Ο προτιμητέος επενδυτής θα αναλάβει την κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία για 30 χρόνια του νέου διοικητικού συγκροτήματος κτιρίων και του αστικού πάρκου.

Ειδικότερα, το έργο, προϋπολογισμού 421 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, αφορά ειδικότερα τη δημιουργία του νέου κυβερνητικού συγκροτήματος στις πρώην εγκαταστάσεις της ΠΥΡΚΑΛ, στον Δήμο Δάφνης - Υμηττού. Μέσω της σύμπραξης ο ιδιωτικός φορέας θα αναλάβει τη μελέτη, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των κτιρίων και του αστικού πάρκου για περίοδο 30 ετών.

Με τα παλιά δεδομένα, προβλέπονταν το Κυβερνητικό Πάρκο να αναπτυχθεί σε έκταση 154 στρεμμάτων και θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός νέου διοικητικού συγκροτήματος γραφείων στις εγκαταστάσεις της ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ενός μεγάλου αστικού πάρκου που θα λειτουργήσει ως «πνεύμονας πρασίνου» στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δάφνης - Υμηττού, στην Περιφέρεια Αττικής. Στοχεύει στη μεταφορά τουλάχιστον 9 υπουργείων και πολλών άλλων κρατικών φορέων στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού και συγκεκριμένα στις παλιές εγκαταστάσεις της ΠΥΡΚΑΛ.