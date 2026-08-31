Σούπερ μάρκετ: Μειωμένες τιμές στα ράφια για πάνω από 1.500 κωδικούς

Ξεκινά σήμερα Δευτέρα η εθνική πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ που θα διαρκέσει έως το τέλος του χρόνου. Πού κυμαίνονται οι μειώσεις

Μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα δουν τις αμέσως επόμενες ώρες οι καταναλωτές, καθώς εκκινεί σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου η εθνική πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές από 5% έως και 20% σε μια σειρά από βασικά αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης, κι ενώ η ακρίβεια συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Μέσα στην ημέρα θα ανακοινωθεί και η οριστική λίστα με το σύνολο των κωδικών που μετέχουν στη λεγόμενη εθνική πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών, ενώ θα γίνουν και δηλώσεις στο υπουργείο Ανάπτυξης στις 11.30.

Πάνω από 1.500 οι κωδικοί

Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, η διοικήτρια της Αρχής, Δέσποινα Τσαγγάρη, έλαβε έως την Παρασκευή προτάσεις για συμμετοχή στην πρωτοβουλία περισσότερων από 1.500 κωδικών με μειωμένες τιμές, με τη μείωση να κυμαίνεται μεσοσταθμικά στο 7%. Οι μειώσεις, ωστόσο, δεν είναι ίδιες για όλα τα προϊόντα, καθώς διαφοροποιούνται ανάλογα με τον κωδικό και την επιχείρηση.

Σε αυτούς τους 1.500 και πλέον κωδικούς περιλαμβάνονται και περισσότερα από 200 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αλλά και περισσότερα από 350 σχολικά είδη, ενώ η διαδικασία αποστολής στοιχείων συνεχίστηκε και μέσα στο σαββατοκύριακο.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Ανεξάρτητη Αρχή έχει προτείνει οι μειώσεις να εφαρμοστούν στις εξής κατηγορίες: νωπό κρέας (μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά), γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο, μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, πάνες, είδη πρωινού (καφές, δημητριακά), σοκολάτα, μπισκότα, σοκολατοειδή, αναψυκτικά, απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων, απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων, καθαριστικά γενικής χρήσης, προϊόντα προσωπικής υγιεινής (σαμπουάν, αφρόλουτρα, ξυριστικά, οδοντόκρεμες, σερβιέτες) και σχολικά είδη. Προτείνεται, δε, μείωση της τιμής ραφιού κατ’ ελάχιστον κατά 5% και με στόχο έως 15% στο νωπό κρέας και έως 20% στις άλλες κατηγορίες.

Πού αποσκοπεί η πρωτοβουλία

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η πραγματική αποκλιμάκωση των τιμών στο ράφι, σε προϊόντα καθημερινής και ουσιαστικής κατανάλωσης. Οι μειώσεις τιμών θα έχουν συνολική διάρκεια έως τέσσερις μήνες, ενώ κάθε συμμετέχων κωδικός θα πρέπει να παραμένει στην πρωτοβουλία για ελάχιστη χρονική διάρκεια δύο μηνών.

Εντός της τετράμηνης περιόδου, κάθε επιχείρηση μπορεί να προτείνει νέους κωδικούς ή να αντικαθιστά υφιστάμενους, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις συμμετοχής και προηγείται σχετική ενημέρωση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην πρωτοβουλία είναι κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση να εντάσσει στις δεσμευτικές προτάσεις της σημαντικούς κωδικούς υψηλής κυκλοφορίας, με προτεινόμενη μείωση της τιμής ραφιού κατ’ ελάχιστον κατά 5%. Δεν θα θεωρείται ουσιαστική συμμετοχή η επιλογή αποκλειστικά κωδικών χαμηλής κυκλοφορίας, περιφερειακών κωδικών, ειδικών σειρών ή προϊόντων χωρίς ουσιαστική βαρύτητα στις πωλήσεις. Η συμπληρωματική ένταξη τέτοιων κωδικών είναι απολύτως αποδεκτή και θεμιτή, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση έχει ήδη εντάξει στη δεσμευτική της πρόταση σημαντικούς κωδικούς υψηλής κυκλοφορίας.

Με ειδική σήμανση οι μειωμένες τιμές

Να σημειωθεί εδώ ότι με στόχο την καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού θα υπάρχει ενιαία και ευδιάκριτη σήμανση στα καταστήματα σούπερ μάρκετ, με κοινό μήνυμα. Η σήμανση θα τοποθετείται σε εμφανή σημεία του καταστήματος και στους συμμετέχοντες κωδικούς στο ράφι, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να αναγνωρίζει άμεσα ποια προϊόντα έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία. Ταυτόχρονα, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται ψηφιακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «PosoKanei».