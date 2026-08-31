Οχήματα: Σφίγγει ο κλοιός με νέες διασταυρώσεις - Ψηφιακό κόσκινο για ΚΤΕΟ

Πρόστιμο 400 ευρώ για τους παραβάτες. Απορρίπτονται 9 στις 10 ενστάσεις για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Τι δείχνουν τα στοιχεία.

Την ώρα που εννέα στις δέκα ενστάσεις για πρόστιμα σε ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας απορρίπτονται, ένας νέος γύρος διασταυρώσεων βρίσκεται στα σκαριά. Αυτή τη φορά στο στόχαστρο μπαίνουν τα οχήματα που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ, με τους ιδιοκτήτες τους να κινδυνεύουν με πρόστιμο 400 ευρώ.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ετοιμάζεται να «τρέξει» τη νέα διασταύρωση, αντλώντας στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η ημερομηνία του επόμενου τεχνικού ελέγχου, το αποτέλεσμα του τελευταίου ΚΤΕΟ αλλά και οι προθεσμίες επανελέγχου θα περάσουν από το ψηφιακό «κόσκινο», προκειμένου να εντοπιστούν τα οχήματα που κυκλοφορούν χωρίς έγκυρο τεχνικό έλεγχο.

Παράλληλα, προχωρά η εξέταση των ενστάσεων για τα «ραβασάκια» που έχουν ήδη αποσταλεί σε ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων ή οχημάτων με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι μόλις μία στις δέκα ενστάσεις γίνεται δεκτή, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις τα ηλεκτρονικά αρχεία επιβεβαιώνουν την παράβαση κατά τον χρόνο που πραγματοποιήθηκε η διασταύρωση.

Ψηφιακό κόσκινο για ΚΤΕΟ

Η νέα διασταύρωση θα βασιστεί στα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου κάθε οχήματος.

«Κλειδί» για τον εντοπισμό των παραβατών αποτελεί η ημερομηνία κατά την οποία το όχημα όφειλε να περάσει από τον επόμενο περιοδικό τεχνικό έλεγχο, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπεται πρόσθετο περιθώριο μίας εβδομάδας. Παράβαση διαπιστώνεται όταν στα πληροφοριακά συστήματα δεν υπάρχει σε ισχύ Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά τον περιοδικό έλεγχο του οχήματος ή την αναγνώριση πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου του εξωτερικού.

Από τη διασταύρωση εξαιρούνται τα οχήματα τα οποία, λόγω ηλικίας, δεν έχουν ακόμη υποχρέωση να περάσουν από περιοδικό ΚΤΕΟ, ενώ για τους ιδιοκτήτες που θα εντοπιστούν να μην έχουν περάσει εμπρόθεσμα το όχημά τους από τεχνικό έλεγχο, το πρόστιμο ανέρχεται σε 400 ευρώ.

Ενστάσεις

Την ίδια ώρα, με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζεται ο έλεγχος των ενστάσεων που έχουν υποβάλει ιδιοκτήτες οχημάτων μετά τα πρόστιμα για έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Το σύστημα συγκεντρώνει τα διαθέσιμα στοιχεία και τα δικαιολογητικά κάθε υπόθεσης, τα επεξεργάζεται και παρέχει στον αρμόδιο υπάλληλο τεκμηριωμένη αξιολόγηση, πάνω στην οποία λαμβάνεται η τελική απόφαση.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι εννέα στις δέκα ενστάσεις απορρίπτονται, καθώς οι ισχυρισμοί των ιδιοκτητών δεν επιβεβαιώνονται από τα δεδομένα των ηλεκτρονικών συστημάτων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ιδιοκτητών που επικαλούνται την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2026, ενώ η παράβαση για την οποία επιβλήθηκε το πρόστιμο αφορά απλήρωτα τέλη του 2025. Άλλες ενστάσεις εστιάζουν στον χρόνο βεβαίωσης του προστίμου. Ιδιοκτήτες υποστηρίζουν, για παράδειγμα, ότι όταν βεβαιώθηκε το πρόστιμο το όχημά τους ήταν ασφαλισμένο.

Ωστόσο, αυτό που μετρά είναι η εικόνα του οχήματος κατά την ημερομηνία της ηλεκτρονικής διασταύρωσης και όχι κατά την ημερομηνία βεβαίωσης του προστίμου. Εφόσον το όχημα εμφανιζόταν τότε ανασφάλιστο, η μεταγενέστερη ασφάλισή του δεν διαγράφει την παράβαση. Από τις αρχές του έτους, η ΓΓΠΣΨΔ έχει αποστείλει περίπου 300.000 ειδοποιήσεις με πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.