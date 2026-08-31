Νεπάλ: Στους 903 οι νεκροί και 4.247 αγνοούμενοι - «Αδιανόητη καταστροφή»

Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ, στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί, ενώ 546 άνθρωποι αγνοούνται.

Τους 903 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.247.

Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ, στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί, ενώ 546 άνθρωποι αγνοούνται.

Συνολικά ο προσωρινός απολογισμός της καταστροφής και στις δύο χώρες φτάνει τους 919 νεκρούς και οι αγνοούμενοι εκτιμώνται σε 4.793.

Στο μεταξύ ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι οι αρχές της χώρας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εντοπίσουν τους αγνοούμενους, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Xinhua.

Ο Σι, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Κιργιστάν, έκανε τις δηλώσεις αυτές έπειτα από συνάντησή του με τον Κιργίζιο πρόεδρο Σαντίρ Τζαπάροφ.

«Αδιανόητη καταστροφή»

Το Νεπάλ είναι αντιμέτωπο με «αδιανόητη» και «συγκλονιστική φυσική καταστροφή», τόνισε χθες Κυριακή το βράδυ ο πρωθυπουργός της χώρας Μπαλέντρα Σα, καθώς σαρωτική πλημμύρα την περασμένη σε παραμεθόρια περιοχή άφησε πίσω σχεδόν 800 νεκρούς, ενώ πάνω από 3.000 άνθρωποι αγνοούνται στο έδαφος της χώρας αυτής και στην άλλη πλευρά των συνόρων, στο Θιβέτ, αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας.

«Οι καταστροφικές πλημμύρες του ποταμού Κοσί (...) κάνουν εξαιρετικά δύσκολη την εξακρίβωση του πλήρους απολογισμού των ανθρώπινων και των υλικών ζημιών», ανέφερε ο επικεφαλής της κυβέρνησης μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Παρότι η αποστολή «παραμένει δύσκολη εξαιτίας των δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών», της κατάστασης στο πεδίο και «των συνεχιζόμενων κινδύνων», οι αρχές έχουν σκοπό «να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα για να προστατεύσουμε τη ζωή των πολιτών μας», συνέχισε.

Πρόσθεσε πως «θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση χάρη στην ενότητά μας και στις συλλογικές προσπάθειές μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ