Υψηλά 15 μηνών για την ακατέργαστη ζάχαρη

Από τις αρχές του μήνα τα εν λόγω futures καταγράφουν άνοδο άνω του 20%. Η λευκή ζάχαρη στο Λονδίνο ενισχύθηκε έως και 4,1%.

Υψηλό 15 μηνών «έπιασε» η τιμή της ακατέργαστης ζάχαρης, καθώς ενισχύεται το αγοραστικό ενδιαφέρον από την Ινδία, εν μέσω προσδοκιών ότι θα μειώσει τους δασμούς της λόγω της περιορισμένης προσφοράς για την εγχώρια αγορά της.

Τα συμβόλαια ακατέργαστης ζάχαρης στη Νέα Υόρκη αναρριχώνται 2,5%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025, πριν περιορίσουν μέρος των κερδών τους, ενώ από τις αρχές του μήνα καταγράφουν άνοδο άνω του 20%. Η λευκή ζάχαρη στο Λονδίνο πρόσθεσε 4,1%.

Σύμφωνα με το Bloomberg, αξιωματούχοι του Νέου Δελχί εξετάζουν προτάσεις για τη μείωση ή ακόμη και την κατάργηση του φόρου 100% στις εισαγωγές ζάχαρης, προκειμένου να ενισχυθεί η ινδική προσφορά, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τις συνθήκες περιορισμένης προσφοράς στην αγορά.

Σύμφωνα με τον Ραχίλ Σαΐκ, CEO της MEIR Commodities India, έχουν ήδη εμφανιστεί αιτήματα για αγορές από παραγωγούς ζάχαρης, ενόψει μιας δυνητικής μείωσης των δασμών στις εισαγωγές.

«Η Ινδία έχει γίνει ο βασικός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει άμεσα την αγορά», επεσήμανε ο Κλαούντιο Κοβρίγκ, επικεφαλής αναλυτής της Covrig Analytics.

«Εκτιμούμε ότι η κυβέρνηση μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την απειλή των εισαγωγών ως μοχλό πίεσης προς τις μονάδες παραγωγής, ώστε να διαθέσουν τα αποθέματά τους, χωρίς να δεσμευτεί άμεσα για μεγάλες εισαγωγές φυσικού προϊόντος» πρόσθεσε.

«Τις τελευταίες ημέρες έχει εκδηλωθεί αγοραστικό ενδιαφέρον για φορτία ακατέργαστης ζάχαρης με προορισμό τη δυτική ακτή της Ινδίας», επεσήμανε ο Αρναούντ Λοριόζ, διευθύνων σύμβουλος της γαλλικής χρηματιστηριακής εταιρείας Deepcore.

«Πρόκειται για πραγματική ζήτηση και όχι για κερδοσκοπία, και αυτό είναι που έχει σημασία στην αγορά αυτή τη στιγμή» συμπλήρωσε.

«Το Νέο Δελχί εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την άνοδο των εγχώριων τιμών ως αποτέλεσμα συσσώρευσης αποθεμάτων και όχι έλλειψης. Ωστόσο, οι περιορισμοί στα αποθέματα δεν δημιουργούν ζάχαρη. Αν οι τιμές παραγωγού δεν υποχωρήσουν τον Σεπτέμβριο, το επιχείρημα αυτό δεν θα ευσταθεί πλέον» κατέληξε.