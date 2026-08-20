Πιέσεις στη Wall Street από πετρέλαιο και ομόλογα

Στο ταμπλό, η μετοχή της Walmart κάνει «βουτιά» πάνω από 8%.

Αντιστρέφεται το θετικό κλίμα που επικράτησε στη Wall Street την Τετάρτη με ώθηση από το νέο ράλι του πετρελαίου, ενώ οι τιμές των ομολόγων κινούνται εκ νέου ανοδικά.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 0,68% στις 53.100 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 αποδυναμώνεται 0,27% στις 7.686 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq διολισθαίνει 0,46% στις 26.210 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, η αρχική πτωτική αντίδραση στην απόφαση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών να υπερδιπλασιάσει τις επαναγορές μακροπρόθεσμων κρατικών τίτλων αποδείχθηκε «βραχυπρόθεσμη», με τις αποδόσεις να παίρνουν πάλι την ανιούσα. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου σκαρφάλωσε υψηλότερα κατά επτά μονάδες βάσης σήμερα, στο 5,26%, με επαναφορά στα επίπεδα που επικρατούσαν λίγο πριν από την ανακοίνωση. Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς τίτλου άγγιξε το 4,71%, μόλις λίγο κάτω από το υψηλότερο επίπεδό της από τις αρχές του 2025.

Στις αρχές της εβδομάδας, η απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007, στο 5,32% λόγω των ανησυχιών για τον πληθωρισμό, το δημοσιονομικό έλλειμα αλλά και τις τεράστιες επενδύσεις στη τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, το πετρέλαιο σημειώνει νέα άνοδο μετά την ανάρτηση του Τραμπ ότι κηρύσσει «την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας» κατά του Ιράν. Το αμερικανικό WTI ενισχύεται 2,55% στα 88,2 δολάρια, ενώ το Brent κερδίζει 2,2% στα 93,64 δολάρια.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Walmart κάνει «βουτιά» πάνω από 8% καθώς οι συγκρίσιμες πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν μόλις 2,6%, μία χαμηλότερη επίδοση από την άνοδο 3,5% που ανέμενε η Wall Street.

Στα μάκρο της ημέρας, οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας μειώθηκαν κατά 6.000 στις 206.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 15 Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εργασίας. Η μέση εκτίμηση των αναλυτών του Bloomberg έκανε λόγο για 210.000 αιτήσεις. Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, μία μέτρηση για τον αριθμό των ανθρώπων που ήδη λαμβάνει επίδομα ανεργίας, αυξήθηκαν σε 1,8 εκατ. την περασμένη εβδομάδα.

Επιπλέον, το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε για πρώτη φορά το ιστορικό όριο των 40 τρισ. δολαρίων και διαμορφώθηκε την Τρίτη στα 40,047 τρισ. δολάρια, από 39,987 τρισ. δολάρια μία ημέρα νωρίτερα. Από το συνολικό ποσό, περίπου 32,266 τρισ. δολάρια αφορούν χρέος που βρίσκεται στα χέρια επενδυτών και του κοινού, ενώ άλλα 7,782 τρισ. αποτελούν ενδοκυβερνητικές υποχρεώσεις.