Ουκρανικό το drone που καταρρίφθηκε στον λετονικό εναέριο χώρο

Οι ένοπλες δυνάμεις της Λετονίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι ένα drone που καταρρίφθηκε στον εναέριο χώρο της χώρας στις 14 Αυγούστου ήταν ουκρανικό.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Λετονίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι ένα drone που καταρρίφθηκε στον εναέριο χώρο της χώρας στις 14 Αυγούστου ήταν ουκρανικό, στο τελευταίο σε μια σειρά τέτοιων περιστατικών καθώς ο πόλεμος της Ουκρανίας με τη Ρωσία επεκτείνεται σε γειτονικές χώρες.

Ένα ιταλικό μαχητικό αεροσκάφος που σταθμεύει στη Βαλτική κατέρριψε το drone που εισήλθε στον λετονικό εναέριο χώρο ενώ μαίνονταν ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά λιμάνια, ανακοίνωσε το ΝΑΤΟ.

Ουκρανικά στρατιωτικά drone που στοχεύουν τη Ρωσία έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο της περιοχής της Βαλτικής πολλές φορές φέτος, προκαλώντας συναγερμό.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Λετονίας τόνισαν σήμερα ότι μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στη χώρα της Βαλτικής από τη Λευκορωσία, πιθανότατα λόγων ρωσικών παρεμβολών ηλεκτρονικού πολέμου.

Δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για το drone.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ