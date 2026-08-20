ΗΠΑ: Η «οικονομική D-Day» κατά Ιράν απομακρύνει μία μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση

«Εάν ασκούμε τη μέγιστη οικονομική πίεση, τότε αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα δεν θα υπάρξει μια στρατιωτική επανεκκίνηση μεγάλης κλίμακας», τόνισε ο Σκοτ Μπέσεντ.

Το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ να συντρίψει την οικονομία του Ιράν πιθανότατα θα υπερακοντίσει την ανάγκη για περαιτέρω στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών, Σκοτ ​​Μπέσεντ.

«Εάν ασκούμε τη μέγιστη οικονομική πίεση, τότε αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα δεν θα υπάρξει μια στρατιωτική επανεκκίνηση μεγάλης κλίμακας», τόνισε ο Μπέσεντ στο CNBC.

Παράλληλα, επεσήμανε πως θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα για να «μιλήσει για το τι ακριβώς πρόκειται να κάνουμε» ενώ προϊδέασε ότι οι ΗΠΑ θα πουν σε όλους τους συμμάχους τους: «Είστε είτε μαζί μας είτε εναντίον μας».

«Εάν επιμένετε να κάνετε δουλειές με το Ιράν, είτε μεταφέροντας χρήματα, είτε αγοράζοντας το πετρέλαιό του είτε κάνοντας μεταφορές μέσω θαλάσσης, τότε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και η κυβέρνηση Τραμπ... θα ασκήσουν όλη την ισχύ και τη δύναμή τους εναντίον σας», επεσήμανε.

«Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη συντονισμένη οικονομική απομόνωση στην ιστορία του κόσμου», κατέληξε.

Υπάρχει «ασύμμετρη πληροφόρηση», συνέχισε ο Μπέσεντ. «Εάν ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή οικονομική πίεση, αυτό σημαίνει πως πιθανότατα δεν θα ξεκινήσουν μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις». Ερωτηθείς εάν οι ΗΠΑ ενδέχεται να στοχοποιήσουν την Κίνα για τις συναλλαγές της με το Ιράν, ο Μπέσεντ απάντησε ότι ορισμένες συζητήσεις είναι καλύτερα να γίνονται κατ’ ιδίαν.

«Θεωρούμε πως όλοι θέλουν να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ και να υποχωρήσουν εκ νέου οι τιμές ενέργειας», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ. «Λάβετε υπόψη ότι οι Κινέζοι προμηθεύονται το 50% των εισαγωγών ενέργειας από χώρες του Κόλπου. Επομένως θα επωφελούνταν σε μεγάλο βαθμό» από το πρόγραμμα, σημείωσε.

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να πνίξουν την οικονομία του Ιράν επιβάλλοντας σημαντικές οικονομικές κυρώσεις σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει «οποιοδήποτε είδος σανίδας σωτηρίας» στην Τεχεράνη.

«Αυτή θα είναι μια οικονομική D-Day και χρειαζόμαστε όλους τους Συμμάχους μας να σταθούν στο πλευρό των ΗΠΑ για να απομονώσουν και να νικήσουν την απειλή του Ιράν», υπογράμμισε ο Τραμπ ενώ ο πόλεμος κατά του Ιράν πλησιάζει στο εξάμηνο χωρίς καμία υπόδειξη ότι οι ΗΠΑ είναι κοντά στο να πετύχουν είτε μια διπλωματική είτε μια στρατιωτική νίκη.