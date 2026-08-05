Κασκάρι (Fed): Ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να αυξάνουμε σταδιακά τα επιτόκια

«Θα προτιμούσα να ξεκινήσω τώρα με μικρά βήματα παρά να περιμένω μέχρι αργότερα, τότε θα έχουμε ένα πραγματικά εδραιωμένο πρόβλημα πληθωρισμού και θα πρέπει να αυξήσουμε επιθετικά τα επιτόκια» τόνισε ο πρόεδρος της Fed της Μινεάπολης.

Την άποψή του ότι τώρα χρειάζονται υψηλότερα επιτόκια για να μειωθεί ο πληθωρισμός και να αποφευχθούν πιο δραστικές αυξήσεις αργότερα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Fed της Μινεάπολης, Νιλ Κασκάρι.

Σε συνέντευξη στο CNBC, ο αξιωματούχος της κεντρικής τράπεζας ζήτησε μια σταδιακή προσέγγιση που θα μπορούσε να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, αν και δεν δεσμεύτηκε για ακριβές χρονοδιάγραμμα.

Ο Κασκάρι ήταν ένας από τους τρεις διαφωνούντες στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς την περασμένη εβδομάδα που ήθελαν αύξηση του επιτοκίου κατά 0,25%. Ωστόσο, οι άλλοι εννέα ψηφοφόροι διαφώνησαν, ψηφίζοντας να διατηρηθεί το επιτόκιο αναφοράς σε ένα εύρος μεταξύ 3,5%-3,75%.

«Τα εταιρικά κέρδη είναι στα ύψη. Τα πάνε περίφημα. Ο καταναλωτής κάνει υπομονή. Η αγορά εργασίας παραμένει στάσιμη. Κοιτάζω αυτόν τον συνδυασμό και λέω, τι στοιχεία έχω ότι η νομισματική πολιτική είναι ιδιαίτερα περιοριστική αυτή τη στιγμή;» δήλωσε στο CNBC. «Έτσι, υποστήριξα ότι τώρα είναι η ώρα να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε αργά καθώς λαμβάνουμε περισσότερα δεδομένα», τόνισε.

Η FOMC κράτησε σταθερά τα επιτόκια όλο το χρόνο, καθώς οι αξιωματούχοι συζητούν την κατάλληλη προσέγγιση στην νομισματική πολιτική, με την αγορά εργασίας να σταθεροποιείται, αλλά τον πληθωρισμό να παραμένει πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της Fed.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό τον Ιούνιο έδειξαν κάποια βελτίωση, καθώς οι εντάσεις υποχώρησαν προσωρινά στη Μέση Ανατολή και οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν.

«Καλύτερα τώρα με μικρά βήματα παρά να αυξήσουμε επιθετικά αργότερα»

Ωστόσο, ο Κασκάρι δήλωσε ότι παραμένει ανήσυχος για την κατάσταση και πιστεύει ότι η Fed πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό που αποκάλεσε μια σειρά από «σοκ προσφοράς» τα οποία πιέζουν τους καταναλωτές. Πρόσθεσε ότι δεν είναι σίγουρος τι θα κάνει η επιτροπή στη συνεδρίασή της στις 15-16 Σεπτεμβρίου και είπε ότι τα επόμενα στοιχεία θα είναι καθοριστικά. Η τιμολόγηση των αγορών στρέφεται ελαφρώς προς μια αύξηση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα, με μεγαλύτερη πιθανότητα να έρθει τον Οκτώβριο.

«Δεν ζητώ δραματική αύξηση των επιτοκίων», είπε. «Απλώς λέω ότι δεν βλέπω στοιχεία ότι η νομισματική πολιτική είναι οριακά περιοριστική αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι έχουμε περισσότερη δουλειά να κάνουμε για να μειώσουμε τον πληθωρισμό. Και θα προτιμούσα να ξεκινήσω τώρα με μικρά βήματα παρά να περιμένω μέχρι αργότερα, τότε θα έχουμε ένα πραγματικά εδραιωμένο πρόβλημα πληθωρισμού και θα πρέπει να αυξήσουμε επιθετικά τα επιτόκια».

Τα σχόλια αυτά έρχονται μια μέρα αφότου η πρόεδρος της Fed της Φιλαδέλφειας, Άννα Πόλσον, η οποία, όπως και η Κασκάρι, θα ψηφίσει φέτος στην FOMC, εξέφρασε μια διαφορετική άποψη.

Η Πόλσον δήλωσε στο CNBC ότι πιστεύει ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι το τρέχον επίπεδο επιτοκίων είναι «ελαφρώς περιοριστικό» για τις οικονομικές συνθήκες και ευνοεί να διατηρηθούν σταθερά τα επιτόκια, καθώς οι αξιωματούχοι συνεχίζουν να αξιολογούν τα δεδομένα. Επιπλέον, η Πόλσον δήλωσε ότι η ψήφος υπέρ της διατήρησης «δεν ήταν δύσκολη» για εκείνη στη συνεδρίαση.

Οι τρεις ψήφοι «όχι» ήταν οι πρώτες κατά τη διάρκεια της θητείας του προέδρου Κέβιν Γουόρς. Η Κασκάρι, ωστόσο, είπε ότι ο Γουόρς, ο οποίος στο παρελθόν έχει εκφράσει προτίμηση για χαμηλότερα επιτόκια, δεν τον πίεσε.

«Μου είπε: "Κάνε αυτό που πιστεύεις ότι είναι το σωστό για την οικονομία". Και του είπα: «Το εκτιμώ πραγματικά αυτό», τόνισε ο Κασκάρι.