ΗΠΑ: Μόλις 44.000 προσλήψεις κατέγραψε ο ιδιωτικός τομέας τον Ιούλιο

Με σημαντικό ρυθμό επιβραδύνθηκαν οι προσλήψεις στις ιδιωτικές εταιρείες των ΗΠΑ τον Ιούλιο, με το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των θέσεων εργασίας να προέρχεται από τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Με σημαντικό ρυθμό επιβραδύνθηκαν οι προσλήψεις στις ιδιωτικές εταιρείες των ΗΠΑ τον Ιούλιο, με το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των θέσεων εργασίας να προέρχεται από τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Συγκεκριμένα, η αύξηση των θέσεων εργασίας εκτός γεωργίας, εξαιρουμένης του κυβερνητικού τομέα, ανήλθε σε 44.000 νέα μισθολόγια τον Ιούλιο, αισθητά χαμηλότερες από τις αναθεωρημένες 95.000 του Ιουνίου όπως αναφέρουν τα στοιχεία της εταιρείας επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP. Η μέτρηση έχασε κατά πολύ την εκτίμηση του Dow Jones για 75.000 προσλήψεις.

Συνολικά, τη μεγαλύτερη άνοδο στις προσλήψεις σημείωσε ο τομέας των υπηρεσιών, ο οποίος πρόσθεσε 47.000, ενώ οι εταιρείες παραγωγής αγαθών κατέγραψαν μείωση 3.000.

Ο τομέας της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών υγείας πρόσθεσε 36.000, συνεχίζοντας μια μακροχρόνια τάση να ηγείται της αύξησης της απασχόλησης. Οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες πρόσθεσαν 10.000, οι επαγγελματικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες συνέβαλαν σε 9.000 και η κατηγορία των άλλων υπηρεσιών σημείωσε άνοδο 6.000.

Παράλληλα, το εμπόριο, οι μεταφορές και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας έχασαν 8.000 υπαλλήλους, ενώ οι φυσικοί πόροι και η εξόρυξη μειώθηκαν κατά 6.000 μισθολόγια. Η μεταποίηση σημείωσε αύξηση μόλις 2.000 ατόμων, ενώ οι κατασκευές πρόσθεσαν 1.000.

Η κατανομή μεταξύ του μεγέθους των εταιρειών ήταν σχετικά ισορροπημένη, με τις εταιρείες που απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα να προηγούνται με 23.000 νέες θέσεις εργασίας.

Η αύξηση των μισθών παρέμεινε σταθερή στο 4,4% ετησίως για όσους παρέμειναν στις δουλειές τους. Ωστόσο, όσοι άλλαξαν θέση εργασίας είδαν αύξηση 7%, τη μεγαλύτερη από τον Αύγουστο του 2025.

Η μηνιαία αύξηση της απασχόλησης ήταν η μικρότερη από τον Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια ενός έτους κατά το οποίο η αγορά εργασίας έχει σταθεροποιηθεί, αφού έδειξε μικρή πρόοδο το 2025.

Οι περισσότεροι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας έχουν εκφράσει εμπιστοσύνη στην εικόνα της απασχόλησης και θέτουν τις ανησυχίες τους για τον πληθωρισμό στο προσκήνιο. Η Fed διατήρησε σταθερό το βασικό της επιτόκιο, αν και οι αγορές στοιχηματίζουν σε αύξηση πριν από το τέλος του έτους, εάν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό δεν βελτιωθούν. Η έκθεση της ADP έρχεται δύο ημέρες πριν από την επίσημη έκθεση μισθοδοσίας εκτός γεωργικών τομέων από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones αναμένουν ότι ο αριθμός αυτός θα δείξει 83.000 προσλήψεις, από τις 57.000 του Ιουνίου, και το ποσοστό ανεργίας να διατηρηθεί στο 4,2%.