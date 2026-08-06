Μητσοτάκης στην παρουσίαση της πλατφόρμας ΜyAGRO: «Η απόφασή μας να υπαχθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δικαιώθηκε»

«Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο αιχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού», τόνισε ο πρωθυπουργός στην παρουσίαση της ΜΥAGRO.

«Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο αιχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της ΑΑΔΕ όπου έγινε η παρουσίαση της ΜΥAGRO, της νέας κρατική πλατφόρμα διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων.

Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε δικαιωμένη την απόφαση για την ενσωμάτωση των λειτουργιών του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τόνισε ότι «η νέα πλατφόρμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό Δημόσιο» και αξιοποιεί τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας για την απλούστευση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και την ενίσχυση της διαφάνειας στις αγροτικές ενισχύσεις.

«Σήμερα έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε δικαιωμένοι γι’ αυτή την πολύ δύσκολη απόφαση την οποία πήραμε πριν από 15 μήνες. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Όπως ανέφερε, το νέο σύστημα διαθέτει διαλειτουργικότητα με το Κτηματολόγιο και τις φορολογικές υπηρεσίες, επιτρέποντας την ταχύτερη και ασφαλέστερη επεξεργασία των αιτήσεων, ενώ διευκολύνει περισσότερους επαγγελματίες να υποστηρίζουν τους παραγωγούς.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτέλεσε μια «τολμηρή και δύσκολη απόφαση», η οποία, όπως είπε, αντιμετωπίζει χρόνιες παθογένειες στη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών πόρων.

Πληρωμές έως 31 Οκτωβρίου για αιτήσεις που υποβληθούν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

«Είναι πράγματι μία πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τον πρωτογενή μας τομέα. Θέλω να ενθαρρύνω τους παραγωγούς μας να ενημερωθούν, με την υποστήριξη της ΑΑΔΕ, όσο καλύτερα μπορούν για τις δυνατότητες αυτής της νέας πλατφόρμας.

Εξάλλου, φέτος δοκιμάζουμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν είχαμε κάνει στο παρελθόν: για όλες τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, η πρόθεσή μας είναι η προκαταβολή να πληρωθεί έως την 31η Οκτωβρίου. Και για τις υπόλοιπες φυσικά αιτήσεις οι πληρωμές θα γίνουν έως την 30η Νοεμβρίου» τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Πιστεύω ότι είναι μία πρωτοβουλία την οποία χαιρετίζουν όλοι ο φορείς του αγροτικού κόσμου, του κόσμου της πρωτογενούς παραγωγής. Θέλω να ευχαριστήσω ειδικά την ΕΘΕΑΣ και το ΓΕΩΤΕΕ για την πολύ σημαντική υποστήριξη την οποία παρείχαν στην ΑΑΔΕ καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης αυτής της εφαρμογής.

Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο αιχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά, τελικά, αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα, με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν, ότι δικαιούνται περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν, πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι οι οποίοι εξοικονομήθηκαν από αυτούς οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα σε αυτούς τους πόρους εξ αρχής.

Οπότε, πραγματικά, θερμά συγχαρητήρια στην ΑΑΔΕ και σε όλο το επιτελείο. Αισθάνομαι μερικές φορές ότι όταν παίρναμε αυτή την απόφαση, κ. διοικητά, είναι σαν να σας βάλαμε σε ένα αεροπλάνο χωρίς αλεξίπτωτο, να σας πούμε, πηδήξτε, σας ρίξαμε τα αλεξίπτωτα εκ των υστέρων, σας είπαμε, βάλτε τα, στον αέρα και φροντίστε να προσγειωθείτε και να προσγειώσετε και τον πρωτογενή τομέα με ασφάλεια. Και τα καταφέρατε» επισήμανε ο πρωθυπουργός.

«Ενόψει και της νέας ΚΑΠ, την οποία διαπραγματευόμαστε και μαζί με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτό το θεμέλιο και το υπόβαθρο το οποίο έχουμε χτίσει είναι απολύτως απαραίτητο για να σχεδιάσουμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα για την επόμενη πενταετία.

Κάτι το οποίο, εξάλλου, θα αποτελέσει και κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας, εφόσον μας εμπιστευθεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2027.

Και είναι ένα ζήτημα με το οποίο θα ασχοληθώ και προσωπικά, διότι αντιλαμβάνομαι το μέγεθος του στοιχήματος, όχι μόνο για τους αγρότες μας, για τους κτηνοτρόφους μας, για τους αλιείς μας, αλλά και για τη χώρα συνολικά.

Οπότε και πάλι, θερμά συγχαρητήρια, κ. Διοικητά. Πραγματικά, μπράβο στο επιτελείο σας. Δεν ήταν εύκολο, θα το ξαναπώ, αυτό το οποίο πετύχαμε, αλλά νομίζω ότι σήμερα έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε δικαιωμένοι γι' αυτή την πολύ δύσκολη απόφαση την οποία πήραμε πριν από 15 μήνες» κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Η πλατφόρμα, μέσω της οποίας υποβάλλονται αιτήσεις και για άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα για τον πρωτογενή τομέα όταν είναι ενεργά, έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο, ώστε να αντλούνται αυτόματα στοιχεία από πληροφοριακά συστήματα τόσο της ΑΑΔΕ, όπως είναι το φορολογικό μητρώο, το Ε9, τα myDATA και οι δηλώσεις στοιχείων μίσθωσης, όσο και του Κτηματολογίου, προκειμένου η διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης να γίνεται πιο γρήγορα και με δικλείδες ασφαλείας για την ορθή και αξιόπιστη αποτύπωση των στοιχείων με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος αλλά και προς όφελος των παραγωγών.

Στις καινοτομίες του νέου συστήματος συγκαταλέγεται και η διεύρυνση του κύκλου των επαγγελματιών που μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για λογαριασμό των γεωργών και κτηνοτρόφων. Πλέον αυτή η δυνατότητα παρέχεται από δασολόγους, γεωπόνους, κτηνιάτρους, λογιστές και λογιστικά γραφεία.

Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, επισήμανε:

«Παρουσιάσαμε σήμερα στον πρωθυπουργό, τον αντιπρόεδρο, τον υπουργό, την ΕΘΕΑΣ και το ΓΕΩΤΕΕ τη νέα πλατφόρμα myAGRO για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2026. Είναι ένα ψηφιακό έργο το οποίο έχει αναπτυχθεί από τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Είναι μία πολύ σημαντική μέρα για εμάς. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ψηφιακό βήμα σε μία νέα κατάσταση όπου όλο αυτό το πληροφοριακό σύστημα πλέον ανήκει και ελέγχεται από την ελληνική Πολιτεία.

Η νέα αίτηση έχει πολλές καινοτομίες προς συμπλήρωση δεδομένων που υπάρχουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ταυτόχρονα έχει πολύ ποιοτικότερους ελέγχους.

Και ως διαδικασία συμπληρώνεται από ένα πλαίσιο αφενός διεύρυνσης του κύκλου των επαγγελματιών που μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για λογαριασμό των αγροτών, δασολόγοι, γεωπόνοι, κτηνίατροι, λογιστές, λογιστικά γραφεία, και αφετέρου από ένα πλαίσιο αποφυγής σύγκρουσης καθηκόντων και δέουσας επιμέλειας έτσι ώστε και τα δεδομένα των αγροτών να προστατεύονται και η ποιότητα των δηλώσεων να είναι υψηλότερη και να θωρακίζεται το δημόσιο συμφέρον και τα χρήματα των Ευρωπαίων και Ελλήνων φορολογουμένων.

Έχουμε ακόμα πολλά βήματα να κάνουμε, αλλά η συνεργασία που έχουμε με την ΕΘΕΑΣ και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο μάς επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα προχωρήσουμε στην πορεία και την ολοκλήρωση των δηλώσεων με ασφάλεια».

Ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), Παύλος Σατολιάς, ανέφερε:

«Σήμερα, με πρωτοβουλία της ΑΑΔΕ, παρουσιάσαμε στον πρωθυπουργό τη νέα αίτηση που για πρώτη φορά ανήκει στο ελληνικό κράτος. Τα δεδομένα και η διασύνδεση πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν ως προς τον εξορθολογισμό των εθνικών ενισχύσεων.

Οι συνεταιρισμοί, είμαστε σταθερά προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι ο στόχος είναι κοινός: να αποφύγουμε τα προβλήματα του παρελθόντος, που είχαμε, και τα χρήματα, τα ευρωπαϊκά χρήματα, να φτάσουν στους πραγματικούς παραγωγούς, σε αυτούς που παράγουν στον στάβλο ή στο χωράφι. Και νομίζω ότι θα το πετύχουμε.

Είναι μια δύσκολη μετάβαση. Είναι μια νέα αίτηση, μέσα σε ένα περιβάλλον που πιέζει και χρονικά και με άλλα προβλήματα που θα προκύψουν, αλλά θα κάνουν όλοι αυτό που πρέπει, ο καθένας από την πλευρά του, για να επέλθει του χρόνου μια κανονικότητα. Να μην ξανασχοληθούμε εμείς οι αγρότες με τις ενισχύσεις, ούτε η Πολιτεία. Να ασχοληθούμε με το πραγματικό μας αντικείμενο που είναι η παραγωγή αγροτικών προϊόντων».

Ο εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), Ρήγας Γιοβανόπουλος, σημείωσε:

«Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα και για τον γεωτεχνικό κόσμο. Έχουμε παρουσιάσει στον πρωθυπουργό, σε συνεργασία που έχει γίνει της ΑΑΔΕ μαζί με τους φορείς και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ως σύμβουλοι της Πολιτείας, ένα ΟΣΔΕ το οποίο θα είναι ασφαλές, με σχέση εμπιστοσύνης για τους παραγωγούς και το κράτος.

Αυτή η πλατφόρμα έρχεται να κλείσει διαχρονικά προβλήματα, που είχαν δημιουργηθεί και να γίνει εξορθολογισμός των ευρωπαϊκών χρημάτων στους πραγματικούς δικαιούχους.

Είμαστε αρωγοί σε αυτή τη δουλειά που έγινε και θα είμαστε πάντα δίπλα να λύσουμε όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον γεωτεχνικό κόσμο και στον αγροτικό τομέα».