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Τα δύο σημεία στίξης που μπορεί να αποτελούν ένδειξη ότι ένα κείμενο είναι γραμμένο από AI

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Τα δύο σημεία στίξης που μπορεί να αποτελούν ένδειξη ότι ένα κείμενο είναι γραμμένο από AI
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Πολλά κείμενα γράφονται πια σε κάποια από τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT και το Gemini.

Mέσα σε λίγα χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη έχει έρθει σαρώνοντας τον τρόπο παράγεται και καταναλώνεται περιεχόμενο στο διαδίκτυο δημιουργώντας περαιτέρω άγχος. Αυτό δεν αφορά μόνο το κομμάτι της εικόνας και του βίντεο αλλά και εκείνο των κειμένων. Πολλά κείμενα γράφονται πια σε κάποια από τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT και το Gemini.

Δεν είναι εύκολο να καταλάβεις αν ένα κείμενο είναι γραμμένο από άνθρωπο ή από τεχνητή νοημοσύνη, εκτός βέβαια και αν γνωρίζεις τον τρόπο που γράφει ο άνθρωπος που το υπογράφει.

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tags:
Τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ)
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