Ήπια άνοδος στο Χρηματιστήριο - Metlen και ΕΤΕ στο «τιμόνι»

Σε ήπια θετικό έδαφος, ευθυγραμμισμένος με την εικόνα των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, ο Γενικός Δείκτης. Ξεχωρίζει στον FTSE Large Cap η άνοδος των Metlen και ΕΤΕ.

Σε ήπια θετικό έδαφος, ευθυγραμμισμένος με την εικόνα των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, κινείται την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Οι ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Χθες μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης ανακοίνωσαν αποτελέσματα οι ΔΕΗ και Cenergy, ενώ σήμερα πριν το άνοιγμα η διοίκηση της Metlen ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 313 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο και επιβεβαίωσε το guidance.

Μάλιστα, η μετοχή της Metlen στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκε να «εκτοξεύεται» στα 52 ευρώ με άλμα 10,22%, κίνηση που πιθανότατα συνδέεται με short squeeze.

Εκτός συνόρων, όλοι περιμένουν ακόμα την επίσημη ανακοίνωση μιας συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες «προχωρούν πολύ καλά». Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Ομάν για μια προτεινόμενη ναυτιλιακή διαδρομή μέσω των Στενών του Ορμούζ, με το κοινό ανακοινωθέν να βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας.

Ωστόσο, ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών διευκρίνισε ότι η συμφωνία «δεν συνεπάγεται την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ». Αντίθετα, προβλέπει έναν προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο, με διάρκεια δύο έως τεσσάρων μηνών. Η πιο συγκρατημένη αυτή ρητορική υποδηλώνει ότι, αν και το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου έχει μειωθεί, η πλήρης αποκατάσταση της ομαλής ναυσιπλοΐας ενδέχεται να απαιτήσει περισσότερο χρόνο.

Χθες στη Wall Street ο Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ S&P 500 και ο Nasdaq υποχώρησαν. Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν σχεδόν αμετάβλητες σε όλη την καμπύλη. Το Brent ενισχύθηκε οριακά, μετά τη μεγάλη πτώση των προηγούμενων ημερών, ενώ σήμερα κινείται εκατέρωθεν των 80 δολαρίων το βαρέλι.

Σε αυτό το κλίμα ο DAX στη Φρανκφούρτη υποχωρεί οριακά κατά 0,08%, ο CAC στο Παρίσι ενισχύεται 0,66%, ενώ θετικό πρόσημο εμφανίζει και ο βρετανικός FTSE100 (+0,14%).

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.632,82 μονάδες με άνοδο 0,34%, κινούμενος από την έναρξη των συναλλαγών σε θετικό έδαφος.

Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύεται 0,43% στις 3,047,70 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Εθνική Τράπεζα ενισχυμένη 1,52% στα 16,41 ευρώ. Ακολουθούν η Τράπεζα Κύπρου (+0,66%) και η Alpha Bank (+0,49%). Στον αντίποδα, ήπιες απώλειες σημειώνουν οι Τράπεζα Πειραιώς (-0,40%), CrediaBank (-0,20%), Eurobank (-0,13%) και Optima Bank (-0,09%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1,4:1 με 60 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 44 σε αρνητικό και 46 αμετάβλητους.

Ο τζίρος αυξημένος, καθώς μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 62,89 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 23,73 εκατ. ευρώ αφορούν συναλλαγές στη Metlen.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Metlen, η οποία ενισχύεται 3,69% στα 48,92 ευρώ. Ακολουθούν, πέραν των τραπεζών, οι μετοχές των Jumbo (+1,49%), Helleniq Energy (+0,61%), Lamda Development (+0,31%), Aktor (+0,18%), Allwyn (+0,11%) και Τιτάν (+0,09%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχεται η Viohalco (-2,02%), και ακολουθούν οι ΕΥΔΑΠ (-1,25%) και ΔΑΑ (-1,12%). Με απώλειες που δεν υπερβαίνουν το 1% κινούνται επίσης οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,69%), Coca-Cola HBC (-0,68%), Cenergy (-0,62%), Aegean (-0,56%), ElvalHalcor (-0,39%), ΔΕΗ (-0,27%), ΟΤΕ (-0,20%) και Motor Oil (-0,19%).