Χρηματιστήριο: Οριακή διόρθωση για τον ΓΔ - Ξεχώρισαν ανοδικά Coca Cola, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aegean

Με οριακές απώλειες ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της Τετάρτης, εν μέσω κινήσεων κατοχύρωσης κερδών με επίκεντρο τις τράπεζες, αλλά και επιλεκτικών τοποθετήσεων σε μη τραπεζικά blue chips.

Με οριακές απώλειες ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της Τετάρτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, εν μέσω κινήσεων κατοχύρωσης κερδών με επίκεντρο τις τράπεζες, αλλά και επιλεκτικών τοποθετήσεων σε μη τραπεζικά blue chips.

Μετά τα αλλεπάλληλα πολυετή υψηλά και έχοντας σημειώσει άνοδο περί του 7,4% σε επίπεδο Γενικού Δείκτη από τις 20 Ιουλίου και άνω του 13% σε επίπεδο τραπεζικού δείκτη, οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών ήταν μάλλον αναμενόμενες.

Εκτός συνόρων, βασικός καταλύτης που επηρεάζει τη διάθεση ανάληψης ρίσκου είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι διεργασίες για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Η τιμή του Brent κινήθηκε σήμερα μεταξύ 78 και 81 δολαρίων το βαρέλι, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η επισημοποίηση της συμφωνίας που έχει προαναγγείλει η αμερικανική πλευρά, η οποία όμως συνεχίζει να τη συνδέει και με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Εντός συνόρων, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στα εταιρικά αποτελέσματα. Σήμερα η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε αυξημένα οργανικά έσοδα και αναβάθμισε τους στόχους για το 2026, με τη μετοχή να αντιδρά έντονα ανοδικά. Μετά το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης αναμένονταν τα μεγέθη των ΔΕΗ και HelleniQ Energy, ενώ αύριο ανακοινώνει αποτελέσματα η Metlen.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.623,91 μονάδες με απώλειες 0,18%, αν και βρέθηκε ενδοσυνεδριακά να ενισχύεται μέχρι τις 2.643,75 μονάδες.

Σε αρνητικό έδαφος και ο δείκτης των τραπεζών που υποχώρησε 1,19% στις 3.034,56 μονάδες, με το σύνολο των μετοχών του σε αρνητικό έδαφος. Πάντως οι μεγάλοι οίκοι του εξωτερικού συνεχίζουν να «εκθειάζουν» τον κλάδο, με τις Goldman Sachs και Mοrgan Stanley να αναθεωρούν ανοδικά τιμές-στόχους.

Στη σύνθεση του ΔΤΡ τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου (-2,75%) και ακολούθησαν οι ΕΤΕ (-1,79%) και Eurobank (-1,39%) με κλείσιμο στα 16,17 ευρώ και 4,48 ευρώ αντίστοιχα. Πάνω από 1% υποχώρησε και ο τίτλος της CrediaBank (-1,01%), ενώ με μικρότερες απώλειες ολοκλήρωσαν οι Τρ. Πειραιώς (-0,50%), Optima (-0,46%) και Alpha Bank (-0,13%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,3 με 47 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 60 σε αρνητικό και 44 αμετάβλητους.

Ο τζίρος ενισχυμένος, διαμορφώθηκε σε 313,3 εκατ. ευρώ. Στα 34,63 εκατ. ευρώ η αξία των προσυμφωνημένων συναλλαγών, εκ των οποίων 22,17 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα στις 4 συστημικές τράπεζες.

Στο ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης ξεχώρισε η άνοδος 2,81% της Coca-Cola HBC στα 58,60 ευρώ, η άνοδος 2,55% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 46,62 ευρώ, όπως και τα κέρδη 2,21% της Aegean στα 12,50 ευρώ. Με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι μετοχές των ΔΕΗ (+0,71%), Viohalco (+0,54%), Metlen (+0,43%) και ΔΑΑ (+0,09%).

Στον αντίποδα, πέραν των τραπεζών, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι τίτλοι των ΟΤΕ (-2,36%), Τιτάν (-1,95%) και Cenergy (-1,66%), ενώ άνω του 1% υποχώρησαν και οι ElvalHalcor (-1,16%) και Lamda Development (-1,01%). Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσαν και οι ΕΥΔΑΠ (-0,88%), Motor Oil (-0,75%), Jumbo (-0,62%), Helleniq Energy (-0,53%), Allwyn (-0,33%) και Aktor (-0,18%).