Τεχνολογία

Οι δεξιότητες που απέκτησαν όσοι μεγάλωσαν χωρίς κινητά

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Οι δεξιότητες που απέκτησαν όσοι μεγάλωσαν χωρίς κινητά
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Όσοι μεγάλωσαν πριν τα smartphones φαίνεται πως ανέπτυξαν ορισμένες δεξιότητες που σήμερα θεωρούνται όλο και πιο σπάνιες.

Όσοι μεγάλωσαν πριν τα smartphones φαίνεται πως ανέπτυξαν ορισμένες δεξιότητες που σήμερα θεωρούνται όλο και πιο σπάνιες: μπορούσαν να συγκεντρωθούν για περισσότερη ώρα χωρίς διακοπές, να λύνουν προβλήματα μόνοι τους, να αντέχουν την πλήξη χωρίς να καταφεύγουν σε μια οθόνη, να κοινωνικοποιούνται πρόσωπο με πρόσωπο, να προσανατολίζονται χωρίς GPS και να διαχειρίζονται την αναμονή με μεγαλύτερη υπομονή. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πολλές από αυτές τις ικανότητες καλλιεργήθηκαν φυσικά, επειδή η τεχνολογία δεν ήταν διαρκώς παρούσα στην καθημερινότητα.

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