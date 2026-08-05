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Σλοβενία: Πυρηνικός σταθμός μειώνει την παραγωγή λόγω χαμηλής στάθμης του ποταμού Σάβου

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Σλοβενία: Πυρηνικός σταθμός μειώνει την παραγωγή λόγω χαμηλής στάθμης του ποταμού Σάβου
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Ο πυρηνικός σταθμός του Κορσκ στη Σλοβενία θα μειώσει την παραγωγή του στο 80% λόγω της χαμηλής στάθμης του νερού και των υψηλών θερμοκρασιών στον ποταμό Σάβo και θα προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις εάν χρειαστεί, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα.

Ο πυρηνικός σταθμός του Κορσκ στη Σλοβενία θα μειώσει την παραγωγή του στο 80% λόγω της χαμηλής στάθμης του νερού και των υψηλών θερμοκρασιών στον ποταμό Σάβo και θα προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις εάν χρειαστεί, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα.

Η ζέστη και η ξηρασία στην Ευρώπη έχουν μειώσει τη στάθμη του νερού στα ποτάμια και έχουν εγείρει ανησυχίες ως προς την ύδρευση, τις οδικές μεταφορές και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Προχθές Δευτέρα, η Ρουμανία ανατίναξε έναν βράχο για να βοηθήσει στην εκτροπή νερού από τον Δούναβη προς τον τελευταίο εν λειτουργία πυρηνικό αντιδραστήρα της που είναι ζωτικής σημασίας για την ψύξη του, καθώς η γειτονική Ουγγαρία δήλωσε ότι μπορεί να είναι σε θέση να εξοικονομήσει ενέργεια για δύο ακόμη ημέρες από τον μοναδικό της πυρηνικό σταθμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Σλοβενία
Πυρηνική ενέργεια
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