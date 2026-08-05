Goldman Sachs: Ανεβάζει τον πήχη για τις ελληνικές τράπεζες – Έως 20% περιθώριο ανόδου

Σε αύξηση των τιμών-στόχων και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες προχωρά η Goldman Sachs μετά τα αποτελέσματα του β' τριμήνου.

Σε αύξηση των τιμών-στόχων και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες προχωρά η Goldman Sachs μετά τα αποτελέσματα του β' τριμήνου, διατηρώντας σύσταση «Buy» για Eurobank, Alpha Bank και Πειραιώς και «Neutral» για την Εθνική Τράπεζα.

Τη μεγαλύτερη αναβάθμιση δίνει στην Tρ. Πειραιώς, ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στα 11,75 ευρώ από 11,25 ευρώ, δηλαδή κατά 4,4%. Ακολουθεί η Eurobank, με νέα τιμή-στόχο τα 5,40 ευρώ από 5,20 ευρώ, αυξημένη κατά 3,8%. Για την Alpha Bank ο πήχης ανεβαίνει στα 5,30 ευρώ από 5,20 ευρώ, κατά 1,9%, ενώ για την Εθνική Τράπεζα στα 18,75 ευρώ από 18,50 ευρώ, κατά 1,4%.

Με βάση τις τιμές των μετοχών στις οποίες στηρίζονται οι εκθέσεις, το μεγαλύτερο περιθώριο ανόδου εντοπίζεται στη Eurobank, στο 20%. Για την Alpha Bank υπολογίζεται στο 18%, για την Πειραιώς στο 17,5% και για την Εθνική στο 14%.

Η συνολική εικόνα που προκύπτει από τις τέσσερις εκθέσεις είναι σαφώς θετική για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Τα αποτελέσματα του β' τριμήνου επιβεβαιώνουν ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντικούς μοχλούς αύξησης της κερδοφορίας. Η πιστωτική επέκταση παραμένει υψηλή, τα καθαρά έσοδα από τόκους αποδεικνύονται ανθεκτικότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις, οι προμήθειες ενισχύονται και οι αυξανόμενες διανομές κεφαλαίου δημιουργούν πρόσθετη αξία για τους μετόχους.

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Είναι ενδεικτικό ότι, αθροίζοντας τις επιμέρους προβλέψεις της Goldman Sachs, τα καθαρά κέρδη των τεσσάρων τραπεζών προσεγγίζουν τα 4,74 δισ. ευρώ το 2026, αυξάνονται σε περίπου 5,47 δισ. ευρώ το 2027 και πλησιάζουν τα 6 δισ. ευρώ το 2028. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 26% μέσα σε μία διετία, η οποία συνοδεύεται από βελτίωση της αποδοτικότητας, ισχυρή παραγωγή κεφαλαίου και μεγαλύτερες επιστροφές προς τους μετόχους.

Παράλληλα, οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές σε σχέση με την αναμενόμενη κερδοφορία. Με βάση τις εκτιμήσεις της Goldman Sachs, οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με μονοψήφιους δείκτες τιμής προς κέρδη στον ορίζοντα του 2027-2028, ενώ οι προβλεπόμενες μερισματικές αποδόσεις για το 2028 κινούνται από 4,3% έως 7,1%.

Eurobank: Το υψηλότερο περιθώριο ανόδου

Η Eurobank ξεχωρίζει με το υψηλότερο περιθώριο ανόδου, στο 20%, καθώς τα αποτελέσματα του β' τριμήνου επιβεβαίωσαν την ισχυρή δυναμική της κερδοφορίας. Τα καθαρά κέρδη ξεπέρασαν κατά 9% τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις, ενώ τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν 3% υψηλότερα. Η διοίκηση αναβάθμισε την πρόβλεψη για την προσαρμοσμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 17% για το 2026, από περίπου 16% προηγουμένως.

Σημαντικά υψηλότερα τοποθετείται πλέον και ο στόχος για τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 7%, έναντι αρχικής πρόβλεψης για 2,5%. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι τα επιτοκιακά έσοδα θα φθάσουν τα 2,77 δισ. ευρώ το 2026, με τη θετική πορεία να στηρίζεται στην αύξηση των δανείων, στον μεγαλύτερο αριθμό ημερών του δεύτερου εξαμήνου και στο ευνοϊκότερο περιβάλλον επιτοκίων. Παράλληλα, η οργανική αύξηση των προμηθειών αναμένεται στο 10%, ένατι προηγούμενου guidance για 7%.

Για το 2026 ο οίκος προβλέπει κέρδη ανά μετοχή 0,42 ευρώ και ROTE 16,4%, το οποίο αυξάνεται σε 17,1% το 2027 και 17,5% το 2028. Το ποσοστό διανομής υπολογίζεται στο 55% των κερδών το 2026 και στο 60% από το 2027, με συνδυασμό μερισμάτων και επαναγορών μετοχών. Στις εκτιμήσεις δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί η Eurolife, αφήνοντας ανοιχτό ένα πρόσθετο περιθώριο ενίσχυσης των εσόδων από προμήθειες.

Alpha Bank: Επιτάχυνση κερδοφορίας και μεγαλύτερες διανομές

Θετική είναι και η αποτίμηση της Goldman Sachs για την Alpha Bank, η οποία ξεπέρασε τις εκτιμήσεις καθαρών κερδών στο δεύτερο τρίμηνο, χάρη στα ισχυρότερα επιτοκιακά έσοδα και στις χαμηλότερες προβλέψεις. Η τράπεζα αναβάθμισε τον στόχο για τα κανονικοποιημένα κέρδη ανά μετοχή (normalized EPS) του 2026 στα 0,41 ευρώ, από 0,40 ευρώ, ενώ διατήρησε την πρόβλεψη για δημοσιευμένα κέρδη περίπου 950 εκατ. ευρώ.

Η Goldman Sachs υπολογίζει τα καθαρά έσοδα από τόκους σε περίπου 1,77 δισ. ευρώ και τα συνολικά έσοδα σε 2,48 δισ. ευρώ. Περιμένει, μάλιστα, διαδοχική αύξηση των επιτοκιακών εσόδων στο γ' και δ΄τρίμηνο, χάρη στην πιστωτική επέκταση και στα υψηλότερα επιτόκια.

Το ROTE εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί από 11,7% το 2026 σε 13,2% το 2027 και 13,8% το 2028, καθώς η αύξηση των εσόδων και η σταδιακή βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας αντισταθμίζουν το αυξημένο επενδυτικό κόστος. Θετικό σήμα αποτελεί και η απόφαση για ενδιάμεσο μέρισμα 124 εκατ. ευρώ, με τη διοίκηση να προαναγγέλλει ότι οι διανομές θα αυξάνονται σταδιακά. Περισσότερες λεπτομέρειες για την αναπτυξιακή στρατηγική και τη χρήση των κεφαλαίων αναμένονται στην Investor Day του Νοεμβρίου.

Πειραιώς: Ισχυρή πιστωτική επέκταση και διανομή 650 εκατ. ευρώ

Η Πειραιώς λαμβάνει από τον οίκο τη μεγαλύτερη αύξηση τιμής-στόχου, μετά από ένα ισχυρό β' τρίμηνο, στο οποίο τα καθαρά κέρδη ξεπέρασαν κατά 5% τις εκτιμήσεις. Τα καθαρά έσοδα από τόκους και οι προμήθειες κινήθηκαν υψηλότερα του αναμενομένου, οδηγώντας τη διοίκηση σε αναβάθμιση των ετήσιων στόχων. Η πρόβλεψη για τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκε στα 2 δισ. ευρώ από 1,9 δισ. ευρώ, ενώ η πιστωτική επέκταση έχει ήδη φθάσει τα 1,8 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, έναντι ετήσιου στόχου 3 δισ. ευρώ. Υψηλότερα αναθεωρήθηκε και η πρόβλεψη για τα έσοδα από προμήθειες, στα περίπου 850 εκατ. ευρώ.

Η Goldman Sachs εμφανίζεται ακόμη πιο αισιόδοξη, προβλέποντας επιτοκιακά έσοδα 2,04 δισ. ευρώ και προμήθειες περίπου 880 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη υπολογίζονται σε 1,14 δισ. ευρώ το 2026, σε 1,34 δισ. ευρώ το 2027 και σε 1,46 δισ. ευρώ το 2028.

Ιδιαίτερα ισχυρό είναι και το μήνυμα προς τους μετόχους. Η Πειραιώς σχηματίζει πρόβλεψη για διανομή 650 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2026, με τη Goldman Sachs να αναμένει ενδιάμεσο μέρισμα περίπου 170 εκατ. ευρώ. Η προβλεπόμενη μερισματική απόδοση αυξάνεται από 5,6% το 2026 σε 7,1% το 2028, την υψηλότερη μεταξύ των τεσσάρων τραπεζών.

Εθνική: Ισχυρή κεφαλαιακή βάση και νέες πηγές εσόδων

Παρά την ουδέτερη σύσταση, η GS βλέπει στην ΕΤΕ μια ιδιαίτερα ισχυρή κεφαλαιακή θέση, ανθεκτικά έσοδα και σημαντικές δυνατότητες αύξησης των προμηθειών.

Η διοίκηση αναβάθμισε την πρόβλεψη για τα καθαρά έσοδα από τόκους από χαμηλό σε μεσαίο μονοψήφιο ρυθμό αύξησης. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι θα διαμορφωθούν στα 2,27 δισ. ευρώ το 2026, αυξημένα κατά 6,2%, καθώς ο στόχος πιστωτικής επέκτασης άνω των 3 δισ. ευρώ βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης.

Τα έσοδα από προμήθειες προβλέπεται να αυξηθούν κατά περίπου 10% το 2026 και κατά 9% ετησίως το 2027 και το 2028. Στις προβλέψεις δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί η συμφωνία με την Allianz Ελλάδος και η συνεργασία με τη Dromeus Capital. Η τελευταία εκτιμάται ότι μπορεί να προσθέσει τρεις ποσοστιαίες μονάδες στον ρυθμό αύξησης των προμηθειών από το 2027, δημιουργώντας μία ακόμη πηγή ανάπτυξης.

Το ROTE αναμένεται να αυξηθεί από 13,9% το 2026 σε 15,7% το 2027 και 16,1% το 2028. Την ίδια στιγμή, η ισχυρή παραγωγή κεφαλαίου επιτρέπει στην τράπεζα να ενισχύει τις διανομές προς τους μετόχους, με την Goldman Sachs να προβλέπει ενδιάμεσο μέρισμα περίπου 220 εκατ. ευρώ.