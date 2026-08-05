Ο Ζούκερμπεργκ απολογήθηκε στην κυβέρνηση της Ινδίας για περιεχόμενο και λάθη της Meta

Τον Ιούλιο, η ινδική κυβέρνηση διέταξε τη Meta να αποσύρει διαφημίσεις και περιεχόμενο που προωθούσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Instagram.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Platforms Μαρκ Ζούκερμπεργκ ζήτησε συγγνώμη από την κυβέρνηση της Ινδίας σχετικά με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στις πλατφόρμες της εταιρίας και για επιχειρησιακά λάθη, μεταδίδουν σήμερα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Ο Ζούκερμπεργκ ζήτησε συγγνώμη για παρουσία του υλικού, καθώς και για περιεχόμενο deepfake και επιχειρησιακά σφάλματα, στις πλατφόρμες της Meta, ανέφερε το δίκτυο οικονομικών ειδήσεων Moneycontrol, επικαλούμενο πηγές.

Το μέσο ενημέρωσης προσθέτει πως η συγγνώμη δόθηκε στη διάρκεια συνάντησης στελεχών της Meta με Ινδούς κυβερνητικούς αξιωματούχους χθες, Τρίτη.

H Meta, τα μεγάλα κοινωνικά δίκτυα της οποίας περιλαμβάνουν τις εφαρμογές Facebook και Instagram, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλια.

Τον Ιούλιο, η ινδική κυβέρνηση διέταξε τη Meta να αποσύρει διαφημίσεις και περιεχόμενο που προωθούσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Instagram, μετέδωσε το BBC, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο του υπουργείου Ηλεκτρονικών και Τεχνολογίας Πληροφορικής.

Η κυβέρνηση ζήτησε επίσης από τη Meta να δώσει εξηγήσεις εντός επτά ημερών για το πώς επιτράπηκαν διαφημίσεις που περιείχαν τέτοιο υλικό στην πλατφόρμα, προστίθεται στο ρεπορτάζ του BBC.

Η Meta δήλωσε τότε ότι έχει πολιτική μηδενικής ανοχής σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και ότι εξακολουθεί να ενισχύει τα συστήματα εντοπισμού της, σύμφωνα με το BBC.

Τον περασμένο μήνα, το υπουργείο Πληροφορικής και Τεχνολογίας κάλεσε στελέχη της Meta αφότου το Facebook ΄κατέβασε' για λίγο ανάρτηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι. Η εταιρία είπε πως η ανάρτηση είχε μπλοκαριστεί ακούσια λόγω επιχειρησιακού λάθους.

Η αστυνομία της Χαϊντεραμπάντ κατέγραψε επίσης υπόθεση κατά του επικεφαλής του Meta India Αρούν Σρινίβας σχετικά με βίντεο που αναρτήθηκαν στο Facebook και φέρεται να δείχνουν τον Μόντι σε «κακοποιητική συμπεριφορά», σύμφωνα με ανώτερο αστυνομικό.

Η Ινδία αυστηροποίησε τους κανονισμούς για το περιεχόμενο φέτος, περιορίζοντας τη νομική ασπίδα που προστατεύει τις πλατφόρμες από την ευθύνη για δημιουργημένο από χρήστες περιεχόμενο και αυξάνοντας την έκθεση των στελεχών που διαχειρίζονται τέτοιο περιεχόμενο.

Από τον Φεβρουάριο, οι πλατφόρμες οφείλουν να απομακρύνουν παράνομο περιεχόμενο που επισημαίνεται από δικαστήρια ή από την κυβέρνηση εντός τριών ωρών, έναντι 36 προηγουμένως, κινδυνεύοντας σε διαφορετική περίπτωση να χάσουν την προστασία αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ