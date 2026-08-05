Wall Street: Καθ' οδόν για νέα ρεκόρ οι δείκτες

Στα πράσινα και γεμάτα ρεκόρ κατατόπια της χθεσινής συνεδρίασης συνεχίζουν να διαπραγματεύονται και σήμερα Τετάρτη οι δείκτες στην Wall Street, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν προσεκτικά την τελευταία σειρά ισχυρών εταιρικών κερδών.

Στα πράσινα και γεμάτα ρεκόρ κατατόπια της χθεσινής συνεδρίασης συνεχίζουν να διαπραγματεύονται και σήμερα Τετάρτη οι δείκτες στην Wall Street, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν προσεκτικά την τελευταία σειρά ισχυρών εταιρικών κερδών ενώ παράλληλα αισιοδοξούν ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά σύντομα.

Ειδικότερα, ο δείκτης αναφοράς S&P 500 διευρύνει το χθεσινό ιστορικό υψηλό, με κέρδη 0,59% στις 7.783,13 μονάδες, ενώ ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει και αυτός νέο ρεκόρ, σημειώνοντας άνοδο 1,09% ή 586.92 μονάδες διαπραγματεύόμενος στις 54.672,94 μονάδες. Με την σειρά του ο τεχνολογικός Nasdaq Composite κερδίζει 0,34% στις 26.677,99 μονάδες, οδεύοντας για την πέμπτη σερί κερδοφόρα συνεδρίαση.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Disney ενισχύεται σχεδόν 3% καθώς ξεπέρασε τις προσδοκίες για τα κέρδη του τρίτου τριμήνου του οικονομικού έτους, ανακοινώνοντας προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 2,06 δολαρίων, έναντι εκτίμησης 1,86 δολαρίων. Επίσης, η εταιρεία ανακοίνωσε μία παγκόσμια συμφωνία με το TikTok, η οποία θα φέρει στο Disney περιεχόμενο δημιουργημένο από θαυμαστές της εταιρείας μέσω της πλατφόρμας.

Η μετοχή της Eli Lilly κινείται υψηλότερα κατά 5%, αφού τα κέρδη και τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις χάρη στην αυξημένη ζήτηση για τα Zepbound και Mounjaro, με την εταιρεία να αναβαθμίζει το outlook για το σύνολο του έτους. Πλέον, η φαρμακευτική αναμένει τα έσοδα του 2026 να διαμορφωθούν μεταξύ 85 και 87 δισ. δολαρίων έναντι προηγούμενης πρόβλεψης που κυμαινόταν μεταξύ 82 και 85 δισ. δολαρίων.

Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σταθερές την Τετάρτη μετά την πτώση τους την Τρίτη, όταν ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να κλείσουν σύντομα μια συμφωνία για το άνοιγμα του Ορμούζ. Σήμερα ωστόσο το Brent «τσίμπησε» 0,76% καθώς οι Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν ένα σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι επενδυτές έχουν γυρίσει σήμερα την πλάτη τους στην AMD, με την μετοχή του γίγαντα των τσιπ να υποχωρεί πάνω από 4%, στον απόηχο της ανακοίνωσης προσαρμοσμένων κερδών που ήταν ελαφρώς υψηλότερα από τις εκτιμήσεις.

Την ίδια ώρα και η SpaceX συνεχίζει να μην συγκινεί την αγορά, ειδικά με την δημοσίευση της πρώτης τριμηνιαίας έκθεσης της εταιρείας του Έλον Μασκ μετά την IPO, καθώς οι κεφαλαιουχικές της δαπάνες αυξήθηκαν έξι φορές στα 18,4 δισεκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο. Αυτό το ποσοστό ήταν υψηλότερο από τις προσδοκίες των αναλυτών, με το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών να πηγαίνει στην Τεχνητή Νοημοσύνη, κάνοντας την άνοδο 92% στα έσοδα να περνά απαρατήρητη. Η μετοχή της εταιρείας συνεχίζει το πτωτικό της μοτίβο, χάνοντας πάνω από 10%.

Όσο αφορά την αγορά εργασίας, με σημαντικό ρυθμό επιβραδύνθηκαν οι προσλήψεις στις ιδιωτικές εταιρείες των ΗΠΑ τον Ιούλιο, με το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των θέσεων εργασίας να προέρχεται από τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Συγκεκριμένα, η αύξηση των θέσεων εργασίας εκτός γεωργίας, εξαιρουμένης του κυβερνητικού τομέα, ανήλθε σε 44.000 νέα μισθολόγια τον Ιούλιο, αισθητά χαμηλότερες από τις αναθεωρημένες 95.000 του Ιουνίου όπως αναφέρουν τα στοιχεία της εταιρείας επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP. Η μέτρηση έχασε κατά πολύ την εκτίμηση του Dow Jones για 75.000 προσλήψεις.