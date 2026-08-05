Πετρέλαιο: Άνοδος στις τιμές μετά την επίθεση των Χούθι σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο

Οι τιμές του αργού πετρελαίου ανεβαίνουν την Τετάρτη, αφού οι Χούθι, ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν ένα σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Το Brent διαπραγματεύεται στα 80 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν την Τετάρτη, αφού οι Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν ένα σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το αργό Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, διαπραγματεύεται στα 80 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 0,85%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate με παράδοση τον Σεπτέμβριο ενισχύονται κατά 0,42% στα 76 δολάρια.

Οι Χούθι, που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν, δήλωσαν ότι χτύπησαν το δεξαμενόπλοιο με πύραυλο κοντά στις ακτές του Γιανμπού, ενός σημαντικού λιμανιού για τις εξαγωγές αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας.

Η αναφερόμενη επίθεση, καθώς και η επακόλουθη ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου, ταράζουν τις αγορές και φαίνεται να διαψεύδουν τις ελπίδες για μια πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε σε ανάρτησή της στο X την Τρίτη ότι η νότια διαδρομή των Στενών του Ορμούζ, η οποία διέρχεται από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, ήταν «ελεύθερη και ανοιχτή» για εμπορικά πλοία.

The southern route through the Strait of Hormuz remains free and open for all commercial vessels seeking to transit the international waterway. Over the past three months, U.S. forces have assisted more than 1,000 vessels in successfully transiting the strait despite unwarranted… pic.twitter.com/TcszH0GimG — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 4, 2026

Αυτό ακολούθησε προηγούμενες δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, στις οποίες ανέφερε ότι αυτή την εβδομάδα θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία για το άνοιγμα της θαλάσσιας οδού - μιας ζωτικής σημασίας οδού διαμετακόμισης πετρελαίου, φυσικού αερίου, λιπασμάτων και άλλων βιομηχανικών προϊόντων.

Η τιμή του πετρελαίου έκλεισε περίπου 6% χαμηλότερα την Τρίτη, εν μέσω ελπίδων για την επαναλειτουργία του Στενού. Οι τιμές παρουσίαζαν σταδιακή πτώση τις τελευταίες ημέρες, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μια προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν, προτιμώντας νέες διαπραγματεύσεις.