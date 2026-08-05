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Electronic Arts: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά-μαμούθ ύψους 55 δισ. δολαρίων - Εκτός Nasdaq η μετοχή

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Electronic Arts: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά-μαμούθ ύψους 55 δισ. δολαρίων - Εκτός Nasdaq η μετοχή
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Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, οι μέτοχοι θα λάβουν 210 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά.

Εκτός χρηματιστηρίου τίθεται η εταιρεία παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών Electronic Arts (ΕΑ) μετά την ολοκλήρωση του deal εξαγοράς από μία κοινοπραξία της οποίας ηγείται το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας (PIF). Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγορά με μόχλευση στην ιστορία της Wall Street.

Στη συμφωνία συμμετέχουν επίσης η Silver Lake και η Affinity Partners, η οποία διοικείται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, οι μέτοχοι θα λάβουν 210 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά.

Η εξαγορά αποτελεί ένα ακόμα βήμα στη διεύρυνση της παρουσίας της Σαουδικής Αραβίας στους τομείς του αθλητισμού και του gaming. Ο επικεφαλής διεθνών επενδύσεων του PIF, Τούρκι Αλνοουαϊσέρ, δήλωσε ότι «η ψυχαγωγία και ο αθλητισμός αποτελούν βασικούς τομείς για το επενδυτικό ταμείο».

Σύμφωνα με το πληροφορίες που μεταδίδει το CNBC, το PIF θα δανειστεί 20 δισ. δολάρια από τη JPMorgan Chase, που έχει αναλάβει ρόλο συμβούλου, προκειμένου να ολοκληρώσει τη συναλλαγή.

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Εξαγορά
Gaming
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