Επ. Ανταγωνισμού: Τα οριστικά αποτελέσματα για την πλήρωση 51 θέσεων

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Η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της 1/2025 Προκήρυξης (ΑΔΑ: Ε9ΩΒΙΜΞ-07Ζ), σε συνέχεια ολοκλήρωσης του ελέγχου νομιμότητας και τον κατ΄ ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, καταρτίστηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού οι ακόλουθοι οριστικοί πίνακες ανά γνωστικό αντικείμενο:

α) των υποψηφίων που αποκλείονται λόγω έλλειψης των απαιτούμενων προσόντων ή μη προσέλευσης σε συνέντευξη,

β) της κατάταξης των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα,

γ) των προσληπτέων υποψηφίων

για την κάλυψη:

είκοσι έξι (26) θέσεων ΕΕΠ Νομικών (Με εξειδίκευση στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού)

είκοσι μίας (21) θέσεων ΕΕΠ Οικονομολόγων / Κοστολόγων / Στατιστικών / Οικονομετρών Με εξειδίκευση στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά (Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική ή Οικονομετρία ή Πολιτική Ανταγωνισμού)

τεσσάρων (4) θέσεων ΕΕΠ Πληροφορικής (Με εξειδίκευση στα Μεγάλα Δεδομένα)



Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες αποκλειομένων εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης.

Οι πίνακες προσληπτέων αποστέλλονται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού Φ.Ε.Κ.

Δείτε τους πίνακες εδώ: https://www.epant.gr/proslipseis