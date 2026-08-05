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Τηλεφωνική επικοινωνία του Κυρ. Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου

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Τηλεφωνική επικοινωνία του Κυρ. Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου
Photo Credit: AP
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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ ελ Σίσι, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ ελ Σίσι, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο κ. Σίσι εξέφρασε την συμπαράστασή του στην Ελλάδα για τις πρόσφατες πυρκαγιές, δηλώνοντας πώς η χώρα του είναι διατεθειμένη να προσφέρει βοήθεια αν χρειαστεί.

Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Αιγύπτου για τη στήριξή του και την ετοιμότητα της χώρας του να βοηθήσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Αίγυπτος
Τηλεπικοινωνίες
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