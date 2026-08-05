Η κυβέρνηση Τραμπ επέστρεψε 100 δισ. δολάρια από τους δασμούς της «Ημέρας Απελευθέρωσης»

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει επιστρέψει περίπου 100 δισ. δολάρια από τους δασμούς που είχε εισπράξει, μετά από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να απαγορεύσει τη χρήση έκτακτων οικονομικών εξουσιών για την επιβολή τους

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει επιστρέψει περίπου 100 δισ. δολάρια από τους δασμούς που είχε εισπράξει, μετά από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να απαγορεύσει τη χρήση έκτακτων οικονομικών εξουσιών για την επιβολή τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το παραπάνω ποσό αντιστοιχεί στο 60% των 165 δισ. δολαρίων που εισπράχθηκαν από τους δασμούς της «Ημέρας της Απελευθέρωσης», σύμφωνα με όσα ανέφεραν αξιωματούχοι των τελωνείων των ΗΠΑ στους δικαστές του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου την Τρίτη.

Οι δικαστές του κατώτερου δικαστηρίου διέταξαν την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) να επεξεργαστεί τις επιστροφές χρημάτων, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο τον Φεβρουάριο περιόρισε σημαντικά την εκτεταμένη χρήση της εκτελεστικής εξουσίας από τον πρόεδρο.

Ο ταχύς ρυθμός με τον οποίο εκδίδονται οι επιστροφές χρημάτων είναι η τελευταία τροπή στον ταραχώδη εμπορικό πόλεμο του Τραμπ, στον οποίο έχει επιβάλει δασμούς σε πρωτοφανή κλίμακα, στο πλαίσιο των σαρωτικών προσπαθειών αναμόρφωσης της σχέσης της Αμερικής με την παγκόσμια οικονομία. Μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, η κυβέρνηση προειδοποίησε ότι οι επιστροφές θα εξαρτηθούν από μακροχρόνιες δικαστικές αποφάσεις.

Η CBP ανέφερε στην κατάθεσή της στο δικαστήριο την Τρίτη ότι περισσότερα από 128 δισ. δολάρια είχαν «γίνει δεκτά για επεξεργασία», σηματοδοτώντας ότι επίκεινται περισσότερες επιστροφές χρημάτων.

Ωστόσο, οι Αμερικανοί νομοθέτες υποστηρίζουν ότι τα χρήματα επιστρέφονται κυρίως σε μεγάλες εταιρείες και όχι σε καταναλωτές ή μικρές επιχειρήσεις που επιβαρύνθηκαν από τους δασμούς. Παράλληλα, η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει νέο γύρο δασμών, το οποίο ήδη αντιμετωπίζει νέες νομικές προσφυγές.