Morgan Stanley: Βλέπει συνέχεια στο ανοδικό story των τραπεζών - Αυξάνει τιμές στόχους για Alpha, ΕΤΕ

Σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών της μετά τα αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου προχώρησε η Morgan Stanley, αυξάνοντας τις τιμές στόχους για την Alpha Bank και την Εθνική, ενώ διατήρησε αμετάβλητη τη σύσταση και την αποτίμηση της Eurobank.

Σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών της μετά τα αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου προχώρησε η Morgan Stanley, αυξάνοντας τις τιμές στόχους για την Alpha Bank και την Εθνική, ενώ διατήρησε αμετάβλητη τη σύσταση και την αποτίμηση της Eurobank.

Ο αμερικανικός οίκος εξακολουθεί να βλέπει περιθώρια υπεραπόδοσης για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, θεωρώντας ότι η ισχυρή πιστωτική επέκταση, η αύξηση των προμηθειών και η βελτίωση του κόστους κινδύνου μπορούν να στηρίξουν υψηλότερη κερδοφορία τα επόμενα χρόνια.

Για την Alpha Bank η Morgan Stanley διατηρεί τη σύσταση overweight και αυξάνει την τιμή στόχο στα 5 ευρώ από 4,90 ευρώ, εκτιμώντας ότι το Investor Day του Νοεμβρίου μπορεί να αποτελέσει τον επόμενο σημαντικό καταλύτη για τη μετοχή. Ο αμερικανικός οίκος θεωρεί ότι το νέο business plan θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναβαθμίσεις των εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή κατά 4% - 5%, κυρίως μέσω υψηλότερων εσόδων από προμήθειες και χαμηλότερου κόστους κινδύνου. Παράλληλα, βλέπει περιθώριο για περαιτέρω αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTA), ενώ εκτιμά ότι η τράπεζα μπορεί να αυξήσει τις διανομές προς τους μετόχους διατηρώντας τον δείκτη CET1 πάνω από το 14,5%. Με βάση τις νέες εκτιμήσεις, η Morgan Stanley θεωρεί ότι η μετοχή εξακολουθεί να προσφέρει περιθώριο ανόδου περίπου 15%.

Σε αύξηση προχωρά και για για την Εθνική στα 17,60 ευρώ από 17,20 ευρώ, διατηρώντας ωστόσο τη σύσταση equal-weight. Ο οίκος χαρακτηρίζει την Εθνική ως την ασφαλέστερη επιλογή για έκθεση στην ελληνική αγορά, λόγω της ιδιαίτερα ισχυρής κεφαλαιακής θέσης, της υψηλής κάλυψης προβληματικών δανείων, της άνετης ρευστότητας και των σημαντικών επενδύσεων στην τεχνολογία. Εκτιμά, ωστόσο, ότι τα ποιοτικά αυτά χαρακτηριστικά αποτυπώνονται ήδη σε μεγάλο βαθμό στην αποτίμηση της μετοχής. Κατά τη Morgan Stanley, ο επόμενος ουσιαστικός καταλύτης θα είναι η αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου, είτε μέσω κινήσεων που θα ενισχύσουν τα κέρδη ανά μετοχή είτε μέσω ενεργειών που θα επιτρέψουν τη σταδιακή απελευθέρωση κεφαλαίων, όπως οι συνθετικές τιτλοποιήσεις, η μείωση του κόστους κινδύνου ή ακόμη υψηλότερες διανομές προς τους μετόχους. Μέχρι τότε, ο οίκος δηλώνει ότι προτιμά τις φθηνότερες ελληνικές τραπεζικές μετοχές.

Για τη Eurobank η Morgan Stanley διατηρεί τόσο τη σύσταση overweight όσο και την τιμή στόχο στα 4,90 ευρώ, παραμένοντας ιδιαίτερα θετική για τις προοπτικές της τράπεζας. Επισημαίνει ότι η Eurobank ήταν η μόνη ελληνική τράπεζα που προχώρησε σε ουσιαστική αναβάθμιση του στόχου πιστωτικής επέκτασης για το 2026, ενώ εκτιμά ότι θα συνεχίσει να υπερβαίνει τις εκτιμήσεις της αγοράς σε επίπεδο καθαρών εσόδων από τόκους, προμηθειών και κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια. Παρότι δεν διακρίνει άμεσο καταλύτη που θα οδηγήσει σε νέο rerating της μετοχής, θεωρεί ότι η Eurobank μπορεί να επιτύχει κορυφαίες επιδόσεις σε αύξηση κερδών, μερισμάτων και ενσώματης λογιστικής αξίας στην Ευρώπη, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται με discount άνω του 10% έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών.