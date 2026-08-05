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Ρωσία: Πυρκαγιά σε ερευνητικό κέντρο της διαστημικής υπηρεσίας Roskosmos

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Ρωσία: Πυρκαγιά σε ερευνητικό κέντρο της διαστημικής υπηρεσίας Roskosmos
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Πυρκαγιά ξέσπασε σε κέντρο ερευνών που ανήκει στην ρωσική διαστημική υπηρεσία Roskosmos στην πόλη Καρολιόφ έξω από την Μόσχα.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε κέντρο ερευνών που ανήκει στην ρωσική διαστημική υπηρεσία Roskosmos στην πόλη Καρολιόφ έξω από την Μόσχα, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο τις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών.

Το Κεντρικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Μηχανολογίας στο Κορολιόφ είναι το κύριο ερευνητικό ινστιτούτο της διαστημικής υπηρεσίας.

Το TASS δεν ανέφερε την αιτία της πυρκαγιάς ούτε έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την έκτασή της ή τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Πυρκαγιά
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