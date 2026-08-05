Θέουτα: «Ανυπόφορη» η κατάσταση για τα παιδιά στα κέντρα υποδοχής

Αυτή τη στιγμή, το ποσοστό κάλυψης των κέντρων υποδοχής ανηλίκων της Θέουτα είναι 2.600% πάνω από την κρίσιμη ικανότητά του.

Η κατάσταση των παιδιών που παρέμειναν στη Θέουτα μετά την άφιξή τους την περασμένη εβδομάδα είναι «ανυπόφορη», προειδοποίησε σήμερα ο ηγέτης του ισπανικού θύλακα που βρίσκεται στις ακτές της βόρειας Αφρικής, ο Χουάν Χεσούς Βίβας, ζητώντας βοήθεια από την υπόλοιπη Ισπανία.

«Αυτή τη στιγμή, το ποσοστό κάλυψης των κέντρων υποδοχής ανηλίκων της Θέουτα είναι 2.600% πάνω από την κρίσιμη ικανότητά του», δήλωσε ο Βίβας σε συνέντευξη στην ισπανική δημόσια τηλεόραση, εκτιμώντας σε περίπου 1.100 τον αριθμό των ανηλίκων που βρίσκονται στην αυτόνομη πόλη.

«Η Θέουτα δεν διαθέτει κανέναν επιπρόσθετο χώρο και υφίσταται πολύ ισχυρή πίεση για να αναλάβει την ευθύνη αυτών των ανηλίκων», υπογράμμισε από την πλευρά του ο νομάρχης της περιοχής Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ Τριάνο.

«Η κατάσταση είναι εντελώς ανυπόφορη», προειδοποίησε ο Χουάν Χεσούς Βίβας, μέλος του (δεξιού) Λαϊκού Κόμματος, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ.

Σύμφωνα με τον νομάρχη της περιοχής, η ισπανική αστυνομία έχει προχωρήσει ήδη στην καταγραφή 528 ανηλίκων, που ανακατευθύνθηκαν στη συνέχεια σε κέντρα υποδοχής.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children είχε προειδοποιήσει από προχθές Δευτέρα για τον κορεσμό των κέντρων υποδοχής παιδιών, λέγοντας πως «το σύστημα προστασίας της πόλης αναλαμβάνει αυτή τη στιγμή την ευθύνη περίπου χιλίων παιδιών, αριθμός πολύ μεγαλύτερος της ικανότητας υποδοχής του, που δεν αριθμεί παρά εκατό θέσεις».

Ο Χουάν Χεσούς Βίβας ζήτησε τη βοήθεια της υπόλοιπης Ισπανίας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση των ανηλίκων, ένα πολιτικά ευαίσθητο θέμα, λέγοντας πως η Θέουτα θα παραμένει «με σφιγμένη καρδιά μετά την κρίση». «Η Θέουτα ζει μια εξαιρετικά οριακή κατάσταση, και κάνουμε έκκληση για βοήθεια», δήλωσε ο πρόεδρος της Θέουτα.

Περίπου 72.000 άνθρωποι έφθασαν την περασμένη εβδομάδα στη Θέουτα, στη μεγάλη πλειονότητά τους κολυμπώντας ή πεζή. Από αυτούς, περίπου 70.000 έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Τουλάχιστον 79 μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους, κυρίως από πνιγμό, σύμφωνα με τελευταίο απολογισμό της νομαρχίας της Θέουτα. Από τη μαροκινή πλευρά των συνόρων, οι αρχές στο Ραμπάτ ανέφεραν ότι 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, προστιθέμενοι στον απολογισμό των ισπανικών αρχών.

Η ισπανική νομοθεσία προβλέπει ότι οι υπόλοιπες περιφέρειες οφείλουν να συμβάλουν στην υποδοχή των ανηλίκων που προέρχονται απο ζώνες σε κατάσταση έντασης, όπως είναι για παράδειγμα η περίπτωση των Κανάριων νησιών, μιας άλλης πύλης εισόδου μεταναστών από την Αφρική. Όμως ο νόμος αυτός προσκρούει στην επιφυλακτικότητα πολλών περιοχών που διοικούνται απο το Λαϊκό Κόμμα (PP), που έχει συμμαχήσει σε ορισμένες από αυτές με το ακροδεξιό κόμμα Vox το οποίο είναι αντίθετο στην υποδοχή μεταναστών.

Το Λαϊκό Κόμμα και οι κυβερνήσεις των περιφερειών που διοικεί "οφείλουν να τηρήσουν τον νόμο όπως και οι υπόλοιπές", δήλωσε σήμερα στην τηλεόραση ο πρώτος αντιπρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης Κάρλος Κουέρπο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ