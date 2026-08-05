Jackaroo: Το γνήσιο street food που τζιράρει 25 εκατ. ευρώ

Τι επιδόσεις «έγραψε» η γνωστή αλυσίδα εστίασης που εδώ και έναν χρόνο βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ομίλου Evergood της Vivartia.

Κύκλο εργασιών ύψους σχεδόν 25 εκατ. ευρώ πραγματοποίησε το 2025 η Jackaroo, η γνωστή αλυσίδα street food που από πέρυσι έχει «περάσει» στον κλάδο εστίασης του ομίλου Vivartia.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η πώληση του 60% της Red Meat ΑΕ, της εταιρείας που αναπτύσσει το εμπορικό σήμα Jackaroo στον όμιλο εστίασης Evergood, πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2025, με το τίμημα να ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου Evergood που δημοσιοποιήθηκαν πριν από μερικές ώρες, οι πωλήσεις της Jackaroo ανήλθαν στα 24,8 εκατ. ευρώ, με τον όμιλο να επενδύει στη διεύρυνση του δικτύου, την ψηφιακή εξυπηρέτηση, καθώς και στη δημιουργία νέων concepts.

Για τη, δε, εξαγορά αναφέρεται ότι ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2025, με το συνολικό άμεσο και έμμεσο κόστος να ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, μετά την αφαίρεση ταμειακών διαθεσίμων ύψους 1,13 εκατ. ευρώ που αποκτήθηκαν μαζί με τη θυγατρική, η καθαρή ταμειακή εκροή διαμορφώθηκε σε 8,87 εκατ. ευρώ. Η εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της Red Meat υπολογίστηκε σε 1,32 εκατ. ευρώ. Από τη συναλλαγή αναγνωρίστηκε υπεραξία 9,21 εκατ. ευρώ.

Με το εν λόγω deal, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο για τη Jackaroo. Κατά την εξαγορά η εταιρεία μετρούσε πέντε καταστήματα, ενώ μετά την ενσωμάτωσή της στον όμιλο Evergood, προστέθηκαν νέα σημεία. Πλέον, η αλυσίδα Jackaroo διαθέτει καταστήματα στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, ενώ πρόσφατα άνοιξε και το πρώτο κατάστημα στην Πάτρα.

Παράλληλα, δημιουργήθηκαν δύο νέα concepts. Το Krispy by Jackaroo που επικεντρώνεται στο τηγανητό κοτόπουλο και ξεκίνησε τη λειτουργία του στο κέντρο της Αθήνας και το La Jacka που συνδυάζει στοιχεία ιταλικής και αμερικανικής street food κουζίνας.

Το Jackaroo ξεκίνησε το ταξίδι του στον χώρο της εστίασης πριν από μερικά χρόνια, ενώ πολύ γρήγορα έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό ως μια γνήσια αλυσίδα street food. Την εταιρεία ίδρυσε ο Μιχάλης Ματζουράνης.

Τζίρος 300 εκατ. ευρώ για τον όμιλο Evergood

Με την εξαγορά της Jackaroo, ο όμιλος Vivartia έχει ενισχύσει περαιτέρω το αποτύπωμά του στον χώρο της εστίασης, όπου δραστηριοποιείται ήδη μέσω του πρώην ομίλου Goody’s. Πλέον ο όμιλος φέρει την επωνυμία Evergood, η οποία αφορά σε συνδυασμό των αρχικών από τις λέξεις Everest και Goody’s. Στον όμιλο Evergood περιλαμβάνονται σήμερα τα εμπορικά σήματα Goody's Burger House, Everest, Flocafé Espresso Room,, La Pasteria, καθώς και τα Jackaroo, Krispy by Jackaroo και La Jacka.

Στη χρήση 2025, ο όμιλος Evergood εμφάνισε ενοποιημένο κύκλο εργασιών σχεδόν 300 εκατ. ευρώ και δη 299,63 εκατ. ευρώ, έναντι 264,97 εκατ. ευρώ το 2024, ήτοι αυξημένο κατά 13,1%.

Οι συνολικές πωλήσεις του συστήματος -στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πωλήσεις του δικτύου franchise- ανήλθαν στα 375 εκατ. ευρώ, έναντι 341 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ήτοι αυξημένες κατά 10% περίπου.

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 9,5%, στα 107,98 εκατ. ευρώ, από 98,58 εκατ. ευρώ, τα δημοσιευμένα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 7,2%, στα 40 εκατ. ευρώ, έναντι 37,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA, διαμορφώθηκαν σε 32,8 εκατ. ευρώ, από 29,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 10,4%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 17,36 εκατ. ευρώ, από 16,35 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,2%, ενώ τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 13,57 εκατ. ευρώ, έναντι 12,38 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 9,7%.