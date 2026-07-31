Μπεν Γκβιρ: Απαράδεκτη η συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς

«Απαράδεκτη για το Ισραήλ χαρακτήρισε σήμερα ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ τη συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία προβλέπει τη σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τον παλαιστινιακό θύλακα.

«Απαράδεκτη» για το Ισραήλ χαρακτήρισε σήμερα ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ τη συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία προβλέπει τη σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Η διακοπή των μαχών εναντίον της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης ισοδυναμεί «με την αποδοχή ότι η Χαμάς θα προετοιμάσει την επόμενη σφαγή», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, αναφερόμενος στα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023. Ο σύμμαχος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, που είναι αρμόδιος για την Εσωτερική Ασφάλεια, πρόσθεσε ότι «το Ισραήλ πρέπει να νικήσει» στη Γάζα.

Αυτή ήταν η πρώτη επίσημη αντίδραση εκ μέρους του Ισραήλ μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη νύχτα ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τον αφοπλισμό στη Γάζα. Το γραφείο του Νετανιάχου δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters, επανέλαβε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από την «κίτρινη γραμμή» στη Γάζα παρά μόνο αν υπάρξει «πραγματικός αφοπλισμός» της Χαμάς.

Χθες Πέμπτη μια άλλη πηγή είχε δηλώσει ότι το θέμα της Γάζας δεν συζητήθηκε στη συνάντηση που είχαν ο Τραμπ με τον Νετανιάχου την Τρίτη στην Ουάσιγκτον. «Δεν θα υπάρξει ισραηλινή αποχώρηση από την κίτρινη γραμμή μέχρι να αφοπλιστεί η Χαμάς και να αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα», προειδοποίησε.

Η «κίτρινη γραμμή» είναι το όνομα που έχει δώσει το Ισραήλ στη γραμμή που οριοθετεί τις ζώνες ελέγχου της Χαμάς και του ισραηλινού στρατού στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ