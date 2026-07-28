Χρηματιστήριο: Άντεξε στις διεθνείς πιέσεις με στήριγμα από ΕΕΕ και τράπεζες

Ελαφρώς υψηλότερα κατάφερε να αναρριχηθεί το Χρηματιστήριο Αθηνών στην τέταρτη συνεδρίαση πριν το φινάλε του Ιουλίου.

Ελαφρώς υψηλότερα κατάφερε να αναρριχηθεί το Χρηματιστήριο Αθηνών στην τέταρτη συνεδρίαση πριν το φινάλε του Ιουλίου.

Το βαρύ «πυροβολικό» της αγοράς (ΕΕΕ, τράπεζες) συνέχισε με υψηλό τέμπο, όταν στις διεθνείς αγορές υπάρχει στασιμότητα ενόψει της Fed αλλά και των αποτελεσμάτων μεγάλων εταιρειών, όπως των 4 εκ των Mag 7 (Apple, Meta, Microsoft, Amazon).

Παρότι οι τελευταίες ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ έδειξαν σημαντική αποκλιμάκωση, υπάρχουν αναλυτές (Citadel) που αναμένουν ακόμη και αύξηση επιτοκίων κατά την αυριανή συνεδρίαση. Παράλληλα, οι αγορές τιμολογούν μια κίνηση για υψηλότερα επιτόκια έως το τέλος του έτους. Βέβαια όλα θα φανούν στην πράξη και κυρίως στο πως θα εξελιχθεί η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή.

Από την άλλη, τα θεμελιώδη παραμένουν ισχυρά και τα αποτελέσματα που ανακοινώνουν εταιρείες του S&P 500 παραμένουν καλύτερα των εκτιμήσεων.

Με εταιρείες που αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο της κεφαλαιοποίησης του S&P 500 να έχουν ήδη δημοσιεύσει αποτελέσματα, το 85% έχει ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη, επίδοση που παραπέμπει στο ισχυρότερο earnings beat των τελευταίων πέντε ετών. Στο μέτωπο των εσόδων, το ποσοστό των θετικών εκπλήξεων διαμορφώνεται στο 72% (από 74% το πρώτο τρίμηνο), παραμένοντας ωστόσο η τέταρτη καλύτερη επίδοση από το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της Bloomberg.

H Coca Cola πλησίασε ξανά προς τη ζώνη των 59 ευρώ, λαμβάνοντας ώθηση από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Η Coca Cola ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της αγοράς στο δεύτερο τρίμηνο, ανακοινώνοντας κέρδη ανά μετοχή (EPS) 0,97 δολ., έναντι πρόβλεψης για 0,93 δολ., ενώ ο παγκόσμιος όγκος πωλήσεων (unit case volume) αυξήθηκε κατά 5%.

Η εταιρεία διατήρησε την πρόβλεψή της για οργανική αύξηση εσόδων περίπου 5% για το σύνολο του έτους, ενώ αναβάθμισε την εκτίμηση για την ετήσια κερδοφορία. Παράλληλα, εκτιμά ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες θα ενισχύσουν τα ετήσια κέρδη ανά μετοχή κατά 3% και τα έσοδα κατά 1%.

Πιάνοντας το νήμα από τη διεθνή τάση, με θετικές προσδοκίες ξεκινά η περίοδος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων δευτέρου τριμήνου για τις ελληνικές τράπεζες, με την Euroxx να εκτιμά ότι ο κλάδος θα παρουσιάσει ακόμη ένα ισχυρό σετ επιδόσεων. Στήριγμα θα αποτελέσουν η επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης μέσω επιχειρήσεων, η ανθεκτική αύξηση των εσόδων από προμήθειες και η διατήρηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου σε χαμηλά επίπεδα.

Παράλληλα, η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων θα αποτυπωθούν πιο έντονα στο δεύτερο εξάμηνο, αφήνοντας περιθώρια για αναβάθμιση των εκτιμήσεων κερδοφορίας και του guidance για το 2026.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε οριακή άνοδο 0,13% στις 2.521,19 μονάδες, με τον FTSE 25 στο 0,18% υψηλότερα και τον τραπεζικό δείκτη στο 0,81% και στις 2.928,31 μονάδες. Ο τζίρος ξεπέρασε τα 341 εκατ. ευρώ, με τις τράπεζες να μονοπωλούν σχεδόν το ενδιαφέρον, ενώ υψηλό τζιράρισμα καταγράφηκε και σε Άκτωρ λόγω των νέων μετοχών. Η μετοχή ωστόσο διολίσθησε κατά 11,01% στα 9,70 ευρώ με σχεδόν 5,33 εκατ. χαρτιά να αλλάζουν χέρια.

Αντιστάθμισμα στις ισχυρές πιέσεις των διυλιστηρίων βρήκε η αγορά στην Coca Cola που κατέγραψε άνοδο 2,45% στα 58,50 ευρώ, αλλά και στις τράπεζες.

Τη διαφορά έκανε η Alpha Bank με κέρδη 2,56% στα 4,172 ευρώ και τζίρο που ξεπέρασε τα 40 εκατ. ευρώ, ενώ υψηλότερα αναρριχήθηκε η Πειραιώς στα 9,74 ευρώ, μια ανάσα από τα 10 ευρώ. Στα 16,165 ευρώ η ΕΤΕ και τα 4,40 ευρώ η Eurobank. Από την άλλη, ήπιες πιέσεις καταγράφηκαν σε Κύπρου που υποχώρησε κατά 0,88%, αλλά και σε Optima στο -1,14% και τα 10,40 ευρώ.

Σημαντική χείρα βοηθείας από Metlen που κατέγραψε άνοδο 1,74% στα 44,50 ευρώ. Στα 19,93 ευρώ ο ΟΤΕ, με τις Jumbo και Τιτάν οριακά χαμηλότερα.

Από την άλλη, ισχυρές πιέσεις κατοχύρωσης κερδών λόγω διόρθωσης τιμών πετρελαίου, δέχθηκε η Motor Oil, με τα ΕΛΠΕ να απορροφούν μέρος αυτών.

Η ΜΟΗ υποχώρησε κατά 2,81% και τα ΕΛΠΕ κατά 0,56%, με τη ΔΕΗ επίσης να διορθώνει μετά από ένα ισχυρό πολύμηνο ράλι, κατά 2,86%.

Στο κόκκινο επίσης με βίαιη αντιστροφή η Viohalco στο -2,73%, και η Cenergy στο -2,84%. Απώλειες κοντά στο 1% για ΓΕΚ και Aegean.